Габбард продвигает идею мира с Россией

Габбард подчеркивает: "Пришло время для нас, простых людей, подать голос и потребовать положить конец этому безумию. Мы должны отбросить путь к ядерной войне и бороться за мир, в котором никто не будет жить в страхе перед ядерным холокостом". Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Показательно, что о террористических атаках на Украину Габбард не упоминала никогда. Хотя они происходят прямо сейчас. А вот про Хиросиму почему-то решила вспомнить.

Понятно, что и зачем за всем этим кроется. Габбард – многолетний лоббист интересов России в США. Теперь она пугает американцев "ядерной войной", продвигая идею "мира с Россией любой ценой". Можно предположить, что Дональду Трампу она рассказывает примерно то же самое.

В общем во всех этих примитивных манипуляциях, которые так любят многочисленные "борцы за мир" на российской ставке, меня больше всего бесит следующее. Все они продвигают одну мысль – погибнуть от ядерного оружия страшно. А от любого другого – нет?

Украине более 3 лет чуть ли не ежедневно угрожают ядерным оружием. Но так и не применили. Однако применили против украинцев все остальное, что успело придумать человечество для уничтожения себе подобных. И что, тем украинцам, которых убили "обычным оружием", должно быть значительно легче, что это не была ядерка?

Люди успели убить невероятное количество других людей и стереть целые города без всякого ядерного оружия. Да и геноцид получается делать вполне традиционными методами.

Как глава разведки США уверяет Путина в собственной безнаказанности

Но нет, нынешняя элита США призывает плясать под дудку Владимира Путина, потому что у него есть ядерное оружие, и он, мол, его применит.

А кто же "разжигатели войны"? Видите, как оно в современном мире – если ты, опираясь на собственный ум, технологии и смелость, уничтожаешь стратегическую авиацию ядерной державы, не нанося никаких жертв гражданским (как с украинской "Паутиной", от которой до сих пор "бомбит" администрацию США), то ты "разжигатель". А если ты с этой же авиации бьешь по детским больницам или роддомам, то ты просто "ядерная держава, с которой надо искать взаимопонимание".

А потом еще можно назвать неприкрытый терроризм ядерной державы – "ответом". Непонятно на что, но "ответом".

Так вот, если и будет большая мировая война, что может иметь ядерный характер, то это как раз будет благодаря таким некомпетентным манипуляторам как Габбард. Они обеспечивают у диктаторов ощущение собственной безнаказанности, всесильности. Они мотивируют этих диктаторов к агрессии, призывая "списать" любые их преступления, "лишь бы не было ядерной войны". Это не к миру приведет, а к большой войне. И винить здесь американцам будет некого, кроме себя.