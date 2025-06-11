С предупреждением, что человечество никогда не было так близко к катастрофе, выступила глава Национальной разведки США Тулси Габбард в соцсети Х, передает 24 Канал.

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Тулси Габбард о приближении к ядерной катастрофе

В обнародованном видеообращении Габбард рассказала о своем визите в Хиросиму. Там она наглядно увидела последствия ядерного удара США по городу в 1945 году. Она подчеркнула, что современное ядерное оружие значительно мощнее.

Одно ядерное оружие сегодня может убить миллионы за считанные минуты,

– подчеркнула Габбард.

По словам руководительницы разведки США, ядерная катастрофа – это то, что реально "висит над нашими головами". Она считает, что сегодняшнее политическое руководство безответственно эскалирует напряжение между ядерными государствами. Также, она предположила, что влиятельные люди уверены, что будут иметь доступ к укрытию в случае ядерной войны, в отличие от других.

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В видеообращении четко изображены последствия, которые постигнут нашу землю в случае ядерной катастрофы.

Габбард обратилась к людям всего мира с призывом противостоять угрозе.

Мы должны отбросить путь к ядерному конфликту и создать мир, в котором никто не будет жить в страхе перед ядерным холокостом,

– призвала она.

К слову, Великобритания рассматривала закупку у США истребителей, способных нести тактическое ядерное оружие, как ответ на рост угроз со стороны России. Лондон также изучает пути усиления своего участия в ядерном сдерживании в рамках НАТО на фоне усиления агрессивных действий Москвы.