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Развитие индустрии дронов

Сегодняшняя война с помощью беспилотников предлагает отрезвляющие уроки, которые выходят далеко за рамки уязвимости дорогого устаревшего оружия. В то же время будущая интеграция искусственного интеллекта в войну с помощью беспилотников сделает нынешнюю ситуацию положительно странной.

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Рассмотрим уроки войны в Украине, которые мы уже вынесли. Во-первых, влияние дронов выходит далеко за пределы устаревшего оружия. Дроны действительно сделали танки и бронетранспортеры чрезвычайно уязвимыми, поэтому российские наземные десантники сейчас часто используют пешие войска, мотоциклы или вездеходы. Но это не помогло, потому что дроны эффективны и против людей. Потери такие же высокие, как и всегда, но сейчас дроны наносят более 70% потерь с обеих сторон.

Дроны также эффективны почти против всего остального. Украина использовала дроны для уничтожения таких разнообразных российских целей, как оружейные заводы, подвижные поезда, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы, корабли и порты.

Могло быть и хуже. На самом деле Украина продемонстрировала большую сдержанность, учитывая варварское поведение России. Аэропортовые терминалы, железнодорожные станции в часы пик, спортивные и концертные стадионы, фармацевтические заводы, больницы, школы, дома престарелых – все они одинаково уязвимы.

Два дополнительных отрезвляющих урока из Украины касаются того, как война с помощью беспилотников зависит от ее промышленной базы. Скорость и оперативность реагирования имеют решающее значение. Технологии, оружие и тактика беспилотников сейчас развиваются с бешеной скоростью. Новый беспилотник будет полезен всего 2 – 6 месяцев. Другая сторона разрабатывает контрмеры, что требует разработки новых средств, против которых разрабатываются новые контрмеры и тому подобное.

Сначала дроны, использовавшиеся в Украине, были примитивным оружием, которым управлял пилот, который должен был быть рядом. По мере того как дроны стали более совершенными и смертоносными, для блокировки их радиосигналов использовалось глушение, что приводило к изменению частоты, а затем к скачкообразной перестройке частоты. Этому потом противодействовали многочастотные глушители, которые впоследствии породили дроны, атакующие оборудование для глушения.

Затем Россия разработала дроны, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля – устойчивые к глушению. Украина пытается отследить кабель до его источника и уничтожить пилотов (с помощью дронов). Теперь в Украине также есть оптоволоконные дроны.

Наведение становится все сложнее, благодаря чему дроны могут избегать радаров, летя очень низко или используя технологию по уменьшению заметности. Но системы обнаружения и отслеживания дронов также усовершенствовались, используя сети мобильных телефонов и микрофонов, подключенных к программному обеспечению для анализа аудио, а также лидары, радары и камеры.

США и Китай стимулировали Украину развивать собственные дроны

В этой жестокой среде даже месяц отставания является фатальным. Обычные процедуры оборонной промышленности абсолютно неадекватны, и большинство американских беспилотников и их производителей оказались безнадежно медленными, дорогими и непригодными для использования.

Однако в ответ украинская индустрия беспилотников и военные разработали революционную модель исследования, разработки, производства и развертывания оружия, основанную на прямой, непрерывной связи между передовыми подразделениями и производителями беспилотников. Военное командование Украины и Министерство цифровой трансформации даже разработали систему баллов, которая публикует постоянно обновляемые рейтинги эффективности воинских частей на основе подтвержденных уничтожений беспилотников.

Здесь Украина воспользовалась преимуществом сильной экосистемы стартапов, которая поддерживает оружейную промышленность, способную разрабатывать, производить и внедрять новое оружие за считанные недели. В этом году Украина произведет более четыре миллиона дронов, большинство из которых – модели, которых не существовало даже год назад. К сожалению, Россия также адаптировалась в значительной степени полагаясь на частные стартапы.

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Война с использованием дронов в Украине является еще одним уроком для США и Европы: необходимость решения проблемы доминирования Китая в мировой индустрии беспилотников.

Украина развила индустрию беспилотников, ведь:

США и НАТО почти не имели собственной, не говоря уже о такой, что имела бы необходимую скорость и гибкость;

Китай постепенно сократил поставки в Украину в пользу России.

Около 80% электроники, используемой в российских беспилотниках, поставляется из Китая. Хотя Украина сначала очень зависела от Китая, она уменьшила свою зависимость примерно до 20%, большинство из которых было получено тайно.

Без Украины НАТО бы проиграло Китаю

Оборонные исследования и разработки, а также закупки в США и Европе остаются медленными и неконкурентоспособными, что парализует их способность защищаться от беспилотников. Хотя мало кто это осознает, США и НАТО сейчас отчаянно нуждаются в Украине из-за ее опыта в сфере беспилотников.

Украина сейчас единственная страна, которая могла бы сравниться с китайскими и/или российскими технологиями и скоростью реакции в войне. Без Украины и без модернизации собственных вооруженных сил НАТО и США понесли бы ужасные потери в войне с Россией или Китаем – и даже могли бы проиграть.

Более того, ИИ изменит все. В операции Украины 1 июня было привлечено 117 беспилотников, каждый из которых управлялся квалифицированным оператором. По сообщениям, около половины из них была разрушена российскими средствами обороны – преимущественно глушением – потому что беспилотникам нужна была радиосвязь со своими диспетчерами. Если бы они были автономными, их могла бы быть тысяча. А благодаря ИИ нет необходимости в связи с пилотами, а следовательно, нет необходимости в эффективном глушении, что значительно увеличивает дальность полета и смертоносность беспилотников. Через 5 лет будет очень легко наносить превентивные удары по обычным целям.

ИИ также повышает летальность и точность дронов, используемых против людей. Китайские исследователи уже продемонстрировали, как рои дронов перемещаются сквозь лес, а затем переформировываются в рой после прохождения. Это касается не только войны – это также работает для террористических атак.

Проблемы использования ИИ в дронах

Правда, необходимая функциональность искусственного интеллекта все еще требует гораздо больше вычислительной мощности и памяти, чем может вместить небольшой дрон. К тому же это не дешево. Например, чипы Nvidia стоят до 50 000 долларов каждый, поэтому даже один мощный процессор ИИ сделал бы большинство дронов непомерно дорогими.

Но ситуация быстро меняется благодаря цели внедрить серьезные возможности ИИ в каждый телефон. Когда это произойдет, эти же возможности будут доступны для каждого оружия-дрона. И за единственным, жизненно важным исключением процессоров искусственного интеллекта, вся цепь поставок как телефонов, так и оружия-дронов доминирует в Китае.

Стюарт Рассел, специалист по искусственному интеллекту из Калифорнийского университета в Беркли, давно выступает за договор о контроле над вооружениями, чтобы предотвратить распространение небольших, массово производимых беспилотников, управляемых ИИ. Он даже профинансировал создание короткометражного фильма Slaughterbots, который драматизирует риски, которые эти беспилотники могут представлять, если они попадут в чужие руки. Много лет назад на ужине он сказал мне, что вскоре можно будет легко атаковать людей с помощью распознавания лица или, скажем, каждого, кто носит крест, ярмолку или любой другой религиозный или политический символ.

Поскольку любой содержательный договор маловероятен в нынешней геополитической среде, мы должны готовиться к миру, который, вероятно, будет иметь такое оружие. Но западный оборонный истеблишмент все больше похож на типичную "наследственную" компанию, которую застали врасплох технологические изменения. На рынках сопротивление устаревшим системам может быть дорогим, но затраты сугубо денежные. В войне оно может быть и будет смертельным.