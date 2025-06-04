Взрывы прогремели среди бела дня на авиабазах "Белая", "Оленья" и "Иваново" – все они расположены за сотни километров от украинской границы, напоминает 24 Канал согласно отчету 404Media. По словам СБУ, операция "Паутина", которая готовилась более года, была реализована с использованием почти 20-летнего проекта с открытым кодом – автопилота ArduPilot.

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Крис Андерсон, один из основателей ArduPilot, прокомментировал видео атаки на LinkedIn: "Это ArduPilot, который я запустил в подвале 18 лет назад. Невероятно".

Его коллега Джейсон Шорт добавил: "Я просто хотел создавать летающих роботов, а теперь ArduPilot помог уничтожить половину стратегической авиации России".

18 лет спустя @Jrdmnz @jason4short а я создал ArduPilot, вот он уничтожает большие части российской авиации. Безумие https://t.co/2SfPQHrcuA - Крис Андерсон (@chr1sa) 1 июня, 2025 г

Программное обеспечение ArduPilot зародилось в 2007 году, когда Андерсон запустил сайт DIYdrones.com и собрал первый автопилот из конструктора LEGO Mindstorms. Вскоре к проекту присоединился Хорди Муньйос, который победил в соревновании автономных аппаратов с вертолетом на основе ArduPilot. Впоследствии вместе с Джейсоном Шортом они запустили компанию 3DR и в 2009 году выпустили первые версии ArduPilot.

В течение следующего десятилетия ArduPilot стал гибким и мощным инструментом, который используют как энтузиасты, так и профессионалы. Его код открытый, доступен для бесплатного использования и модификации. Согласно официальному сайту, ArduPilot поддерживает работу со многими типами аппаратов: от коптеров и самолетов до подводных аппаратов и наземных роботов.

Где применяют ArduPilot:

поисково-спасательные операции,

3D-картография,

FPV-дроны,

автономные тракторы и прочее.

Использование в боевых целях, конечно, там не упоминается. Однако статистика просмотров сайта за 2023 год показала, что ArduPilot был популярным как в Украине, так и в России.

ArduPilot позволяет подключить дрон к GPS-мапе, задать маршрут, стабилизировать полет, активировать режим зависания или включить аварийные сценарии при потере сигнала. Даже в условиях глушения GPS, система остается полезной – например, для поддержания стабильности во время управления в реальном времени.

В СБУ рассказали, что подготовка к операции длилась полтора года. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что всего было задействовано 117 дронов и такое же количество операторов. Военные действовали в трех часовых поясах РФ, а участников операции вывели с территории России до ее начала.

СБУ сразу подтвердила свою причастность к атаке и объяснила, как все было организовано. В течение 18 месяцев в Россию ввозили грузовики и контейнеры, замаскированные под хозяйственные постройки, внутри которых были квадрокоптеры со взрывчаткой. Когда настал момент – крыши открылись, и дроны поднялись в воздух. Многие видео, обнародованных в сети, свидетельствуют, что дроны работали на ArduPilot.



СБУ использовало ArduPilot во время спецоперации "Паутина" / Скриншот

Этот удар стал кульминацией использования Украиной потребительских и самодельных дронов в войне против России. Обе стороны используют простые аппараты для уничтожения дорогостоящей техники, но масштабная координация такого уровня – беспрецедентна.

Один из разработчиков ArduPilot прокомментировал украинскую спецоперацию на форуме Reddit:

Мы знаем о таком использовании, и это не впервые. Мы не комментируем этические вопросы – наша миссия дать вам лучший инструмент для безопасного управления аппаратами.

Он также напомнил о кодексе поведения проекта, который содержит обещание не способствовать милитаризации систем на основе ArduPilot – однако это лишь декларация, а не лицензионное соглашение.

Следует также заметить, что Украина использовала небольшие дроны, которые не полагались на спутниковую связь Starlink, а управление осуществлялось благодаря небольшим компьютерам вроде Raspberry Pi. Такой подход позволил обойти проблемы задержек сигнала и сделать ArduPilot эффективным даже в сложных условиях.

Все это доказывает, что Украина прекрасно использует стратегию при которой дешевые коптеры с открытым ПО регулярно уничтожают российскую технику стоимостью миллионы долларов в современной войне.

Запад следит и учится

Успешное использование Украиной различных мелких и более массивных дронов для поражения вражеских целей объясняет рост интереса к малым дронам в США. Например, AeroVironment продает дроны Switchblade, которые фактически выполняют те же задачи, но стоят в разы дороже.

Другая компания – Anduril Пальмера Лакки – также создает квадрокоптеры с автопилотом. В 2024 году она заключила контракт на 200 миллионов долларов с морской пехотой США.

Эксперты говорят: главное преимущество Украины – способность к масштабированию и удешевлению технологий. Открытое ПО позволяет исправлять баги, верифицировать код независимо от поставщиков, и не быть привязанными к дорогим контрактам.

Зато главным провалом России стало не отсутствие современной ПВО, а отсутствие банальных ангаров с дверью: стратегические самолеты годами стояли открыто на взлетных полосах и поэтому стали идеальной мишенью.