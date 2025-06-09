Детали рассказали в "Милитарном", передает 24 Канал. Кадры перехвата обнародовал в пятницу, 6 июня, Сергей Стерненко.

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Что известно о перехвате

При приближении украинского дрона "Молния" потеряла управление и спикировала к земле, что может свидетельствовать об использовании бортовой станции радиоэлектронной борьбы на дроне-перехватчике.

Силы Обороны Юга дистанционно посадили вражескую "Молнию", используя киберпанк технологии,

– прокомментировал видео Стерненко.

Украинский дрон "задавил РЭБом" вражескую цель: смотрите видео

Как пишет "Милитарный", это не первый зафиксированный случай бесконтактного перехвата российских дронов типа "Молния", ключевой особенностью которых является использование простых и дешевых комплектующих из ниши FPV-дронов.

Первые подобные прецеденты фиксировали в середине марта. Они участились в апреле – мае, о чем сообщали и приближенные к российским военным телеграмм-каналы.

Одной из версий потерь беспилотников вражеской стороной называлось использование уязвимых систем управления ERLS с включенной телеметрией, которые позволяли выявить рабочую частоту сигналов управления БпЛА. Это, со своей стороны, позволило создавать точечную помеху в узком частотном диапазоне, которая не требует систем большой мощности и, соответственно, может ставиться с беспилотника,

– говорится в сообщении.

Такая технология позволяет использовать дрон-перехватчик многократно с сохранением эффективности, что является весомым фактором в условиях роста применения дешевых и примитивных ударных дронов противником.

Напомним, недавно в сети обратили внимание на уничтожение вражеского "Орлан-10" за рекордные 33 километра от линии фронта, что вблизи населенного пункта Толпино Курской области. Для этого использовали украинский FPV-дрон самолетного типа "Чаклун".