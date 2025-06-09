Деталі розповіли в "Мілітарному", передає 24 Канал. Кадри перехоплення оприлюднив у п'ятницю, 6 червня, Сергій Стерненко.

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Що відомо про перехоплення

При наближенні українського дрона "Молнія" втратила управління та спікірувала до землі, що може свідчити про використання бортової станції радіоелектронної боротьби на дроні-перехоплювачі.

Сили Оборони Півдня дистанційно посадили ворожу "Молнію", використовуючи кіберпанк технології,

– прокоментував відео Стерненко.

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Як пише "Мілітарний", це не перший зафіксований випадок безконтактного перехоплення російських дронів типу "Молнія", ключовою особливістю яких є використання простих і дешевих складників із ніші FPV-дронів.

Перші подібні прецеденти фіксували в середині березня. Вони почастішали у квітні – травні, про що повідомляли й наближені до російських військових телеграм-канали.

Однією із версій втрат безпілотників ворожою стороною називалось використання вразливих систем управління ERLS з увімкненою телеметрією, які дозволяли виявити робочу частоту сигналів керування БпЛА. Це, зі свого боку, дозволило створювати точкову перешкоду у вузькому частотному діапазоні, яка не потребує систем великої потужності й, відповідно, може ставитись з безпілотника,

– йдеться в повідомленні.

Така технологія дозволяє використовувати дрон-перехоплювач багаторазово зі збереженням ефективності, що є вагомим фактором в умовах зростання застосування дешевих і примітивних ударних дронів противником.

Нагадаємо, нещодавно в мережі звернули увагу на знищення ворожого "Орлан-10" за рекордні 33 кілометри від лінії фронту, що поблизу населеного пункту Толпино Курської області. Для цього використали український FPV-дрон літакового типу "Чаклун".