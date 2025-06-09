Начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" Микола Гриценко в ефірі 24 Каналу розповів, що в росіян поширені дрони типу "Молнія". Саме ними вони завдають ударів по українських логістичних маршрутах, точках накопичення особового складу та командних пунктах.

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Як військові збивають ворожі дрони

У бригаді розробили ефективну тактику боротьби з такими ворожими БпЛа – зокрема, збивають їх FPV-дронами ще в повітрі.

Ми фіксуємо, де перебуває вороже ударне "крило", піднімаємо наш FPV-дрон – дрон-камікадзе, який у повітрі знищує ворожий безпілотник без шкоди для цивільного населення чи наших позицій,

– повідомив Микола Гриценко.

Він додав, що ворожих дронів справді багато. Ворог активно розвивається в цьому напрямі та постійно нарощує виробництво. Це виробництво майже кустарне: дрони виготовляють поблизу лінії бойового зіткнення.

Їх збирають буквально з фанери та дерев'яних елементів, встановлюючи на них протитанкові міни або боєприпаси від гранатометів. Такі дрони здатні ефективно вражати цілі на тактичній глибині.