Російські окупанти намагалися приховати інженерну техніку в будівлі, завісивши вхід плівкою. Однак дрон ЗСУ проник усередину та завдав точного удару. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

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Маскування не врятувало: дрон знищив вантажівку з краном

Внаслідок удару було знищено інженерну вантажівку з краном, яку окупанти сховали всередині схованки. Відео ефектної бойової роботи опублікували на сторінці 68 бригади. На кадрах видно, як FPV-дрон українських військових точно проникає через щілину між плівкою, якою загарбники намагалися замаскувати вхід.

Влучання у гараж окупантів: дивіться відео

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– написали у дописі військові 68 бригади імені Олекси Довбуша.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області, звідки регулярно злітають винищувачі МіГ-31К. Уражено дві одиниці авіаційної техніки, ймовірно літаки МіГ-31 та Су-30/34.