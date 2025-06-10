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Розвиток індустрії дронів

Сьогоднішня війна за допомогою безпілотників пропонує витверезні уроки, які виходять далеко за рамки вразливості дорогої застарілої зброї. Водночас майбутня інтеграція штучного інтелекту у війну за допомогою безпілотників зробить нинішню ситуацію позитивно дивною.

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Розглянемо уроки війни в Україні, які ми вже винесли. По-перше, вплив дронів виходить далеко за межі застарілої зброї. Дрони справді зробили танки та бронетранспортери надзвичайно вразливими, тому російські наземні десантники зараз часто використовують піші війська, мотоцикли або всюдиходи. Але це не допомогло, тому що дрони ефективні і проти людей. Втрати такі ж високі, як і завжди, але зараз дрони завдають понад 70% втрат з обох сторін.

Дрони також ефективні майже проти всього іншого. Україна використовувала дрони для знищення таких різноманітних російських цілей, як збройові заводи, рухомі поїзди, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи, кораблі та порти.

Могло бути й гірше. Насправді Україна продемонструвала велику стриманість, враховуючи варварську поведінку Росії. Аеропортові термінали, залізничні станції в години пік, спортивні та концертні стадіони, фармацевтичні заводи, лікарні, школи, будинки для людей похилого віку – всі вони однаково вразливі.

Два додаткові витверезні уроки з України стосуються того, як війна за допомогою безпілотників залежить від її промислової бази. Швидкість та оперативність реагування мають вирішальне значення. Технології, зброя та тактика безпілотників зараз розвиваються з шаленою швидкістю. Новий безпілотник буде корисним лише 2 – 6 місяців. Інша сторона розробляє контрзаходи, що вимагає розробки нових засобів, проти яких розробляються нові контрзаходи тощо.

Спочатку дрони, що використовувалися в Україні, були примітивною зброєю, якою керував пілот, що мав бути поруч. У міру того, як дрони стали більш досконалими та смертоносними, для блокування їхніх радіосигналів використовувалося глушіння, що призводило до зміни частоти, а потім до стрибкоподібного перелаштування частоти. Цьому потім протидіяли багаточастотні глушники, які згодом породили дрони, що атакують обладнання для глушіння.

Потім Росія розробила дрони, керовані за допомогою оптоволоконного кабелю – стійкі до глушіння. Україна намагається відстежити кабель до його джерела та знищити пілотів (за допомогою дронів). Тепер в Україні також є оптоволоконні дрони.

Наведення стає дедалі складнішим, завдяки чому дрони можуть уникати радарів, летячи дуже низько або використовуючи технологію зі зменшення помітності. Але системи виявлення та відстеження дронів також удосконалилися, використовуючи мережі мобільних телефонів та мікрофонів, підключених до програмного забезпечення для аналізу аудіо, а також лідари, радари та камери.

США і Китай стимулювали Україну розвивати власні дрони

У цьому жорстокому середовищі навіть місяць відставання є фатальним. Звичайні процедури оборонної промисловості абсолютно неадекватні, а більшість американських безпілотників та їхніх виробників виявилися безнадійно повільними, дорогими та непридатними для використання.

Однак у відповідь українська індустрія безпілотників та військові розробили революційну модель дослідження, розробки, виробництва та розгортання зброї, засновану на прямому, безперервному зв'язку між передовими підрозділами та виробниками безпілотників. Військове командування України та Міністерство цифрової трансформації навіть розробили систему балів, яка публікує постійно оновлювані рейтинги ефективності військових частин на основі підтверджених знищень безпілотників.

Тут Україна скористалася перевагою сильної екосистеми стартапів, яка підтримує збройову промисловість, здатну розробляти, виробляти та впроваджувати нову зброю за лічені тижні. Цього року Україна виробить понад чотири мільйони дронів, більшість з яких – моделі, яких не існувало навіть рік тому. На жаль, Росія також адаптувалася значною мірою покладаючись на приватні стартапи.

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Війна з використанням дронів в Україні є ще одним уроком для США та Європи: необхідність вирішення проблеми домінування Китаю у світовій індустрії безпілотників.

Україна розвинула індустрію безпілотників, адже:

США та НАТО майже не мали власної, не кажучи вже про таку, що мала б необхідну швидкість та гнучкість;

Китай поступово скоротив поставки до України на користь Росії.

Близько 80% електроніки, що використовується в російських безпілотниках, постачається з Китаю. Хоча Україна спочатку дуже залежала від Китаю, вона зменшила свою залежність приблизно до 20%, більшість з яких було отримано таємно.

Без України НАТО б програло Китаю

Оборонні дослідження та розробки, а також закупівлі в США та Європі залишаються повільними та неконкурентоспроможними, що паралізує їхню здатність захищатися від безпілотників. Хоча мало хто це усвідомлює, США та НАТО зараз відчайдушно потребують України через її досвід у сфері безпілотників.

Україна зараз єдина країна, яка могла б зрівнятися з китайськими та/або російськими технологіями та швидкістю реакції у війні. Без України та без модернізації власних збройних сил НАТО та США зазнали б жахливих втрат у війні з Росією чи Китаєм – і навіть могли б програти.

Ба більше, ШІ змінить усе. В операції України 1 червня було залучено 117 безпілотників, кожен з яких керувався кваліфікованим оператором. За повідомленнями, близько половина з них була зруйнована російськими засобами оборони – переважно глушінням – тому що безпілотникам потрібен був радіозв'язок зі своїми диспетчерами. Якби вони були автономними, їх могла б бути тисяча. А завдяки ШІ немає потреби у зв'язку з пілотами, а отже, немає потреби в ефективному глушінні, що значно збільшує дальність польоту та смертоносність безпілотників. Через 5 років буде дуже легко завдавати превентивних ударів по звичайних цілях.

ШІ також підвищує летальність і точність дронів, що використовуються проти людей. Китайські дослідники вже продемонстрували, як рої дронів переміщуються крізь ліс, а потім переформовуються в рій після проходження. Це стосується не лише війни – це також працює для терористичних атак.

Проблеми використання ШІ у дронах

Щоправда, необхідна функціональність штучного інтелекту все ще вимагає набагато більше обчислювальної потужності та пам'яті, ніж може вмістити невеликий дрон. До того ж це не дешево. Наприклад, чіпи Nvidia коштують до 50 000 доларів кожен, тому навіть один потужний процесор ШІ зробив би більшість дронів непомірно дорогими.

Але ситуація швидко змінюється завдяки меті впровадити серйозні можливості ШІ в кожен телефон. Коли це станеться, ці ж можливості будуть доступні для кожної зброї-дрона. І за єдиним, життєво важливим винятком процесорів штучного інтелекту, весь ланцюг поставок як телефонів, так і зброї-дронів домінує в Китаї.

Стюарт Рассел, спеціаліст зі штучного інтелекту з Каліфорнійського університету в Берклі, давно виступає за договір про контроль над озброєннями, щоб запобігти поширенню невеликих, масово вироблених безпілотників, керованих ШІ. Він навіть профінансував створення короткометражного фільму Slaughterbots, який драматизує ризики, які ці безпілотники можуть становити, якщо вони потраплять у чужі руки. Багато років тому на вечері він сказав мені, що незабаром можна буде легко атакувати людей за допомогою розпізнавання обличчя або, скажімо, кожного, хто носить хрест, ярмулку чи будь-який інший релігійний або політичний символ.

Оскільки будь-який змістовний договір малоймовірний у нинішньому геополітичному середовищі, ми повинні готуватися до світу, який, ймовірно, матиме таку зброю. Але західний оборонний істеблішмент дедалі більше схожий на типову "спадкову" компанію, яку заскочили зненацька технологічні зміни. На ринках спротив застарілим системам може бути дорогим, але витрати є суто грошовими. У війні він може бути й буде смертельним.