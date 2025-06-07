Люди вмешались, чтобы их разогнать: Маск и глава Минфина США подрались в Белом доме, –СМИ

Миллиардер Илон Маск подрался с министром финансов США Скоттом Бессентом в стенах Белого дома. Произошло это в середине апреля этого года.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал The Washington Post.

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Драка Маска и Бессента

О деталях ссоры стало известно от давнего советника Трампа Стивена Бэннона.

Он рассказал, что ситуация произошла в апреле после встречи в Овальном кабинете, когда обсуждали назначение главы Внутренней службы доходов.

Тогда Маск и Бессент имели разное видение относительно лучшей кандидатуры и лидер США Трамп решил поддержать выбор Бессента.

После того, как Маск и Бессент вышли из Овального кабинета и шли по коридору, то начали обмениваться оскорблениями. Бессент вспомнил заявления миллиардера, что тот обещал выявить триллион долларов неэффективных правительственных расходов, и не смог этого сделать, и назвал его "мошенником".

Тогда Маск ударил Бессента в грудную клетку, "как игрок регби", а Бессент ударил в ответ. После этого несколько человек подбежали и начали разнимать их. В итоге Маска вывели из Западного крыла.

"Президент Трамп узнал об этом и сказал: "Это слишком", – рассказал Бэннон.

К слову, на днях "разгорелся" конфликт между самим Трампом и Маском. Бывшие соратники устроили публичную перепалку в соцсетях, которая завершилась взаимными обвинениями и даже намеками на секс-скандал.