Про це пише 24 Канал з посиланням на матеріал The Washington Post.
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Бійка Маска і Бессента
Про деталі сварки стало відомо від давнього радника Трампа Стівена Беннона.
Він розповів, що ситуація сталася у квітні після зустрічі в Овальному кабінеті, коли обговорювали призначення голови Внутрішньої служби доходів.
Тоді Маск і Бессент мали різне бачення щодо кращої кандидатури і лідер США Трамп вирішив підтримати вибір Бессента.
Після того, як Маск і Бессент вийшли з Овального кабінету і йшли коридором, то почали обмінюватися образами. Бессент згадав заяви мільярдера, що той обіцяв виявити трильйон доларів неефективних урядових витрат, і не зміг цього зробити, і назвав його "шахраєм".
Тоді Маск вдарив Бессента у грудну клітку, "як гравець регбі", а Бессент вдарив у відповідь. Після того кілька людей підбігли та почали рознімати їх. У підсумку Маска вивели із Західного крила.
"Президент Трамп дізнався про це і сказав: "Це занадто", – розповів Беннон.
До слова, днями "розгорівся" конфлікт між самим Трампом і Маском. Колишні соратники влаштували публічну перепалку у соцмережах, яка завершився взаємними звинуваченнями та навіть натяками на секс-скандал.