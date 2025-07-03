Это может сработать: как Илон Маск хочет поквитаться с Трампом

Илон Маск пригрозил Дональду Трампу созданием новой партии. Однако, рейтинги изобретателя очень сильно пострадали после углубления его сотрудничества с американским президентом.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что Маск получил все свое состояние во время каденции демократов, а не республиканцев. В частности администрация Барака Обамы вкладывала большие средства в его бизнес.

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Действительно ли Маск может создать свою партию

Именно благодаря сотрудничеству с демократами Илон Маск стал одним из самых богатых людей в мире. Он это понимал и поддерживал идеологию, которую они исповедовали. Но в определенный момент бизнесмен решил, что может формировать свою реальность и надеялся, что его аудитория это поддерживает.

Тогда Маск сделал резкий разворот от либеральных ценностей к консервативным. Так он потерял огромную базу сторонников из одного "лагеря", зайдя в другой. Но не учел, что этот "лагерь" уже имел своего лидера – Трампа,

– сказал политолог.

Когда они действовали вместе, то аудитория была консолидирована. Впрочем, сейчас, когда Маск решил отделиться, – это может завершиться не очень хорошо. Более рационально – пытаться влиять на политику через конгрессменов. Например, можно сказать об отказе в финансировании, если они не будут продвигать его идеи.

Это может сработать в отличие от создания третьей партии. Сам он ее не реализует, а мало кто из известных людей захочет с ним политически сотрудничать,

– подытожил Максим Несвитайлов.

Напомним, Илон Маск раскритиковал законопроект Дональда Трампа по бюджету. Он назвал его "сумасшедшим" и призвал Конгресс не голосовать за "самое большое увеличение госдолга в истории США". Поэтому пригрозил создать собственную партию под названием "America Party".

Президент США отреагировал на критику. Он сказал, что компания Маска не смогла бы существовать без государственной поддержки. А без субсидий бизнесмен "был бы вынужден сворачивать работу и возвращаться в Южную Африку".