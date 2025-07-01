Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Илона Маска в соцсети Х.

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Маск заявил о намерении создать партию

Так, Маск призвал Конгресс не утверждать президентский законопроект о налогах и расходах.

Каждый член Конгресса, который шел на выборы с обещаниями сократить государственные расходы, а потом немедленно проголосовал за самое большое увеличение госдолга в истории, должен склонить голову от стыда. Они проиграют праймериз в следующем году – если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле,

– написал бизнесмен.

Вскоре миллиардер опубликовал новое сообщение, в котором пообещал создать новую партию под названием "America Party", если "сумасшедший законопроект о расходах" все же будет принят.

Интересно, что несколько недель назад возможность создания "Партии Маска" предполагали в Reuters. Там отметили, что бизнесмен серьезно рассматривает такую возможность. Эта партия потенциально представляет угрозу для Республиканской партии накануне промежуточных выборов в ноябре 2026 года.