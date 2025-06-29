28 июня днем генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в заметке "Х" назвал законопроект "полностью безумным и разрушительным". Это произошло всего через несколько недель после того, как миллиардер прекратил публичную вражду с Трампом, передает 24 Канал со ссылкой на The News York Times.

Смотрите также В Думе заявили, что Маск якобы попросил у России политическое убежище

Маск снова заговорил против Трампа

Последний проект сенатского законопроекта уничтожит миллионы рабочих мест в США и нанесет огромный стратегический ущерб стране,

– говорится в сообщении Маска.

Справка: Трамповский законопроект предусматривает значительное снижение налогов, сокращение финансирования Medicaid, ограничение программ пищевой помощи и увеличение расходов на армию и иммиграционное правоприменение. 28 июня утром утром лидеры Республиканской партии обнародовали новую, 940-страничную версию законопроекта. Она содержит новые положения, в частности создание фонда поддержки сельских больниц, которые зависят от Medicaid.

Напомним, что именно этот законопроект стал причиной предыдущей ссоры Маска с Трампом. Маск заявил, что инициатива существенно увеличит государственный долг и перечеркнет сбережения, которых, по его словам, удалось достичь благодаря работе Департамента эффективности правительства – федерального проекта по сокращению расходов, который он возглавлял. Он назвал законопроект "отвратительным уродцем", что приведет к банкротству страны.

Спор быстро перешел на личный уровень. Маск намекнул, что имя Трампа фигурирует в правительственных документах, связанных с Джеффри Эпштейном. В ответ Трамп заявил, что "сумасшедшее" поведение миллиардера обусловлено употреблением наркотиков.

На фоне этого конфликта Маск пытался отойти от участия в администрации Трампа, чтобы сосредоточиться на своих компаниях, которые находились в сложном положении. Хотя Трамп заявил, что не намерен возобновлять отношения, Маск через неделю после конфликта выразил сожаление по поводу некоторых своих постов, признав, что "переборщил", – это было воспринято как возможный жест примирения.

Неизвестно, насколько сильно Маск может повлиять на решение Сената и будут ли иметь его заявления какое-то значение для принятия законопроекта. Но его резкая критика законопроекта, который Трамп называет своим "большим красивым законом", точно не способствует улучшению их отношений.