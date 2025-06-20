Министерство иностранных дел России получило запрос о предоставлении политического убежища американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом заявил вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков во время Петербургского международного экономического форума, передает 24 Канал.

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Маск хочет сбежать в Россию

По его словам, ответ от ведомства ожидается в течение месяца.

Мне кажется, Илон Маск делал ошибки, но эти ошибки нужно уметь прощать. Если не получится – мы всегда его ждем, он с точки зрения технологичности и визионерства – очень крутой,

– подчеркнул российский депутат.

Напомним, что отец Илона Маска Эррол во время визита в Москву заявил, что его сын допустил ошибку, поссорившись с Трампом. В то же время он отметил, что, мол, ссора между политиками произошла из-за усталости и стресса, и они скоро помирятся.

К слову, Маск извинился за несколько своих постов о Трампе, признавшись, что "зашел слишком далеко". Американский лидер в свою очередь назвал извинения Маска "очень милыми".