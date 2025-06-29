28 червня вдень генеральний директор Tesla й SpaceX Ілон Маск у дописі "Х" назвав законопроєкт "цілковито божевільним і руйнівним". Це сталося лише за кілька тижнів після того, як мільярдер припинив публічну ворожнечу з Трампом, передає 24 Канал із посиланням на The News York Times.

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Маск знову заговорив проти Трампа

Останній проєкт сенатського законопроєкту знищить мільйони робочих місць у США та завдасть величезної стратегічної шкоди країні,

– йдеться у повідомленні Маска.

Довідка: Трампівський законопроєкт передбачає значне зниження податків, скорочення фінансування Medicaid, обмеження програм харчової допомоги та збільшення витрат на армію й імміграційне правозастосування. 28 червня вранці вранці лідери Республіканської партії оприлюднили нову, 940-сторінкову версію законопроєкту. Вона містить нові положення, зокрема створення фонду підтримки сільських лікарень, які залежать від Medicaid.

Нагадаємо, що саме цей законопроєкт став причиною попередньої сварки Маска з Трампом. Маск заявив, що ініціатива істотно збільшить державний борг і перекреслить заощадження, яких, за його словами, вдалося досягти завдяки роботі Департаменту ефективності уряду – федерального проєкту зі скорочення витрат, який він очолював. Він назвав законопроєкт "огидним виродком", що призведе до банкрутства країни.

Суперечка швидко перейшла на особистий рівень. Маск натякнув, що ім'я Трампа фігурує в урядових документах, пов'язаних з Джеффрі Епштейном. У відповідь Трамп заявив, що "божевільна" поведінка мільярдера зумовлена вживанням наркотиків.

На тлі цього конфлікту Маск намагався відійти від участі в адміністрації Трампа, щоб зосередитися на своїх компаніях, які перебували в складному становищі. Хоча Трамп заявив, що не має наміру відновлювати стосунки, Маск через тиждень після конфлікту висловив жаль з приводу деяких своїх дописів, визнавши, що "переборщив", – це було сприйнято як можливий жест примирення.

Невідомо, наскільки сильно Маск може вплинути на рішення Сенату і чи матимуть його заяви якесь значення для ухвалення законопроєкту. Але його різка критика законопроєкту, який Трамп називає своїм "великим красивим законом", точно не сприяє покращенню їхніх стосунків.