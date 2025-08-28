Специальный посланник президента США Кит Келлог резко осудил массированную ночную атаку России на Киев. Он отметил, что удары были направлены на жилые районы, а не на военные объекты.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Кита Келлога в X.

Смотрите также Под основным ударом Киев: все, что известно о последствиях массированного удара

Как Кэллог отреагировал на массированную атаку России по Украине?

Кэллог отреагировал на массированную атаку России по Украине, которая состоялась в ночь на 28 августа.

Прошлой ночью россия осуществила вторую по величине воздушную атаку этой войны... Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева – взрывали гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей,

– заявил Келлог.

Он добавил, что атаки России "угрожают миру, которого стремится президент США".

Что известно о массированной атаке на Украину 28 августа?