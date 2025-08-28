Эти вопиющие нападения угрожают миру, – Кэллог осудил массированную атаку России на Киев
- Специальный посланник президента США Кит Келлог осудил массированную ночную атаку России на Киев, направленную на жилые районы.
- Келлог заявил, что такие атаки угрожают миру, к которому стремится президент США.
Специальный посланник президента США Кит Келлог резко осудил массированную ночную атаку России на Киев. Он отметил, что удары были направлены на жилые районы, а не на военные объекты.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Кита Келлога в X.
Смотрите также Под основным ударом Киев: все, что известно о последствиях массированного удара
Как Кэллог отреагировал на массированную атаку России по Украине?
Кэллог отреагировал на массированную атаку России по Украине, которая состоялась в ночь на 28 августа.
Прошлой ночью россия осуществила вторую по величине воздушную атаку этой войны... Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева – взрывали гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании, а также мирных жителей,
– заявил Келлог.
Он добавил, что атаки России "угрожают миру, которого стремится президент США".
Что известно о массированной атаке на Украину 28 августа?
- В ночь на 28 августа Россия выпустила по Украине 629 средств воздушного нападения. В частности, 598 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 20 крылатых ракет Х-101.
- Силы ПВО сбили и подавили 589 воздушных целей: 563 беспилотники, 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 18 крылатых ракет Х-101.
- К сожалению, в результате массированной атаки на Киев погибли 19 человек, среди них – 4 детей. Также известно, что пострадали 63 жителя города.