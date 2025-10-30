Россия на рассвете массированно била по Украине: Польша поднимала авиацию из-за атаки

Польша утром 30 октября поднимала истребители из-за массированной атаки России на Украину. В наивысшую готовность были приведены системы ПВО и радиолокационной разведки.

Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши, информирует 24 Канал.

Смотрите также Сбили одну из трех: враг ударил по Буковине крылатыми ракетами

Польша поднимала авиацию: что известно?

Вследствие российских ударов по Украине польская и союзная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши.

"В соответствии с действующими процедурами Оперативный командующий Вооруженных сил Польши задействовал все доступные силы и средства, находящиеся в его распоряжении. В воздух были подняты очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние высокой боевой готовности", – говорилось в сообщении.

Отмечается, что эти действия имели превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящихся под угрозой.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию", – добавили в Оперативном командовании.

Смотрите также Терроризировали всю страну: карта пролета вражеских ракет и дронов

Атака по Украине: последние новости