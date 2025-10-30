Россия на рассвете массированно била по Украине: Польша поднимала авиацию из-за атаки
- Польша поднимала истребители из-за массированной атаки России на Украину.
- Эти действия имели превентивный характер для защиты воздушного пространства.
Польша утром 30 октября поднимала истребители из-за массированной атаки России на Украину. В наивысшую готовность были приведены системы ПВО и радиолокационной разведки.
Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил Польши, информирует 24 Канал.
Польша поднимала авиацию: что известно?
Вследствие российских ударов по Украине польская и союзная авиация начала действовать в воздушном пространстве Польши.
"В соответствии с действующими процедурами Оперативный командующий Вооруженных сил Польши задействовал все доступные силы и средства, находящиеся в его распоряжении. В воздух были подняты очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние высокой боевой готовности", – говорилось в сообщении.
Отмечается, что эти действия имели превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящихся под угрозой.
"Оперативное командование Вооруженных сил Польши мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в готовности к немедленному реагированию", – добавили в Оперативном командовании.
Атака по Украине: последние новости
Президент Зеленский отметил, что во многих регионах Украины продолжаются аварийные и спасательные работы после ночной российской атакии. По его словам, это был сложный комбинированный удар, для которого враг применил более 650 дронов и более чем полсотни ракет различных типов, в том числе баллистику и аэробаллистику.
Напомним, враг этой ночью снова нанес массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Известно, что на Львовщине повреждены 2 энергообъекты.
Агрессор снова атаковал теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Указывается, что серьезно повреждено оборудование ТЭС. Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.