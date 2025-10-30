Росія вдосвіта масовано била по Україні: Польща піднімала авіацію через атаку
- Польща піднімала винищувачі через масовану атаку Росії на Україну.
- Ці дії мали превентивний характер для захисту повітряного простору.
Польща зранку 30 жовтня піднімала винищувачі через масовану атаку Росії на Україну. До найвищої готовності було приведено системи ППО та радіолокаційної розвідки.
Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі, інформує 24 Канал.
Польща піднімала авіацію: що відомо?
Внаслідок російських ударів по Україні польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі.
"Відповідно до чинних процедур Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі доступні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності", – йшлося у повідомленні.
Зазначається, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на убезпечення повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, які перебувають під загрозою.
"Оперативне командування Збройних сил Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", – додали в Оперативному командуванні.
Атака по Україні: останні новини
Президент Зеленський зазначив, що в багатьох регіонах України тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної російської атаки. За його словами, це був складний комбінований удар, для якого ворог застосував понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів, зокрема й балістику та аеробалістику.
Нагадаємо, ворог цієї ночі знову завдав масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Відомо, що на Львівщині пошкоджені 2 енергооб'єкти.
Агресор знову атакував теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Вказується, що серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.