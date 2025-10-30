Росія вдосвіта масовано била по Україні: Польща піднімала авіацію через атаку

Польща зранку 30 жовтня піднімала винищувачі через масовану атаку Росії на Україну. До найвищої готовності було приведено системи ППО та радіолокаційної розвідки.

Про це повідомило Оперативне командування збройних сил Польщі, інформує 24 Канал.

Дивіться також Збили одну з трьох: ворог вдарив по Буковині крилатими ракетами

Польща піднімала авіацію: що відомо?

Внаслідок російських ударів по Україні польська та союзницька авіація почала діяти в повітряному просторі Польщі.

"Відповідно до чинних процедур Оперативний командувач Збройних сил Польщі задіяв усі доступні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. У повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності", – йшлося у повідомленні.

Зазначається, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на убезпечення повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, які перебувають під загрозою.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування", – додали в Оперативному командуванні.

Дивіться також Тероризували всю країну: карта прольоту ворожих ракет і дронів

Атака по Україні: останні новини