Был готов "сдать" Путину страны Балтии: экс-глава НАТО признался в тайных переговорах с Россией

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах обнародовал факты секретных договоренностей с Россией. Он, в частности, говорил с главой российского МИД Сергеем Лавровым о выводе войск Альянса из Восточной Европы.

Обсуждалось и создание так называемой буферной зоны в странах Балтии. Мемуары Столтенберга проанализировало издание Baltic Sentinel.

Смотрите также Впервые за 2,5 года: Россия не имеет ни одного продвижения за месяц, – AFP

О чем россияне пытались договориться с НАТО?

Отмечается, что во время переговоров с Россией экс-генсек Альянса действовал без информирования наиболее уязвимых союзников.

В частности, осенью 2021 года состоялась его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которой он предложил обсудить российскую инициативу по созданию так называемой буферной зоны.

В то же время Польша и государства Балтии решительно выступали против любых уступок Москве. Несмотря на это, генсек фактически проигнорировал их позицию и рассматривал возможность возвращения системы безопасности к границам 1997 года, что означало бы существенное ослабление обороноспособности восточного фланга НАТО.

Несмотря на готовность к компромиссам со стороны Запада, Кремль не согласился на такой вариант, ведь стремился не частичных договоренностей, а полного доминирования в регионе.

В своих воспоминаниях Столтенберг объясняет собственный подход к России влиянием отца – Торвальда Столтенберга, бывшего министра иностранных дел Норвегии, который даже во времена Холодной войны выступал за диалог с Москвой.

Сам автор с гордостью отмечает, что ему удалось сохранять коммуникацию с Россией даже после аннексии Крыма в 2014 году.

Как в Европе относились к Украине в начале полномасштабного вторжения?

В первые недели полномасштабной войны Йенс Столтенберг не поддержал обращение Владимира Зеленского. В своих мемуарах он довольно прямо описывает, как отказал украинскому президенту в критический момент, когда тот просил НАТО помочь с противовоздушной обороной и ввести закрытие неба над Украиной.

Мемуары также подтверждают, что на Западе сначала многие ожидали быстрого падения Киева. Впрочем, как отмечает Столтенберг, уже к 24 марта 2022 года, во время встречи лидеров НАТО в Брюсселе, стало очевидно, что России не удастся получить молниеносную победу.

Что Столтенберг говорит о США и Трампе?

Отдельная часть мемуаров посвящена Дональду Трампу. Столтенберг подтверждает, что угроза выхода США из НАТО была вполне реальной, ведь команда Трампа серьезно рассматривала такой сценарий, который мог поставить под угрозу существование Альянса за очень короткое время.

Впрочем, возникла парадоксальная ситуация: несмотря на такие риски, именно при президентстве Трампа американское военное присутствие в Европе усилилось, а страны-союзники начали активнее инвестировать в собственную оборону.

Могут ли Штаты таки выйти из НАТО?