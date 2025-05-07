Фридрих Мерц планирует в ближайшее время посетить Украину
- Фридрих Мерц планирует посетить Украину для обсуждения прекращения огня с Россией.
- Мерц подчеркивает важность участия США в процессе прекращения огня и немецких гарантий безопасности для Украины.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц хочет посетить Украину. Сейчас идет координация поездки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.
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Что известно о планировании поездки Мерца в Украину
Фридрих Мерц отметил, что сейчас есть один главный вопрос: готова ли Россия согласиться на 30-дневное прекращение огня.
Канцлер хочет "сделать все возможное от Европейского Союза, чтобы обеспечить длительное прекращение огня после ближайших выходных, а также, чтобы потом могло быть заключено мирное соглашение с Россией".
По словам политика, вопросы о германских гарантиях безопасности для Украины связаны с предварительным достижением договоренности о долгосрочном прекращении огня.
Мерц также настаивает на участии США в процессе прекращения огня. Он надеется, что Соединенные Штаты продолжат нести свою ответственность как в рамках НАТО, так и в отношении самой Украины.
Напомним, что 69-летний Фридрих Мерц стал десятым канцлером Германии. Сначала он не набрал необходимого количества голосов во время голосования в Бундестаге, но это произошло во время второго тура.