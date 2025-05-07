Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Tagesschau.

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Що відомо про планування поїздки Мерца в Україну

Фрідріх Мерц зауважив, що зараз є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню.

Канцлер хоче "зробити все можливе від Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних, а також, щоб потім могла бути укладена мирна угода з Росією".

За словами політика, питання про німецькі гарантії безпеки для України пов'язані з попереднім досягненням домовленості про довгострокове припинення вогню.

Мерц також наполягає на участі США в процесі припинення вогню. Він сподівається, що Сполучені Штати продовжать нести свою відповідальність як у межах НАТО, так і щодо самої України.

Нагадаємо, що 69-річний Фрідріх Мерц став десятим канцлером Німеччини. Спершу він не набрав необхідної кількості голосів під час голосування в Бундестазі, але це відбулося під час другого туру.