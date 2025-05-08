Мерц раскритиковал Белый дом и анонсировал, когда "откровенно поговорит" с Трампом

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал знакомство с президентом США Дональдом Трампом. В то же время он раскритиковал Белый дом за поддержку немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Поэтому Мерц собрался провести с Трампом "откровенный телефонный разговор". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью канцлера телеканалу ZDF во вторник, 6 мая.

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Когда Мерц и Трамп пообщаются

Мерц с Трампом пообщается уже в четверг, 8 мая.

Я пока лично не знаком с Трампом, но намерен говорить с ним откровенно,

– сказал новый канцлер.

Он добавил, что администрация Трампа распространяет "абсурдные взгляды" по Германии. Он призвал Штаты "держаться подальше" от внутренней немецкой политики.

"Я не вмешивался в американскую избирательную кампанию и не занимал ни одной стороны. Я хотел бы призвать американское правительство оставить немецкую внутреннюю политику Германии и в значительной степени держаться в стороне от этих партийных соображений", – сказал Мерц.

Также он вспомнил критику США относительно решения Федерального ведомства по охране Конституции признать крайне правую партию АдГ правоэкстремистской. Ранее американская сторона назвала это "замаскированной тиранией".

Мерц заметил, что считал, что Штаты умеют различать экстремистские партии и партии политического центра.

Он заявил, что может обсудить этот вопрос с Трампом во время запланированного разговора. В то же время добавил, что "открыто будет представлять" позиции Германии и Европы.

Вместе мы даже больше, чем США. Количество потребителей здесь больше, чем в Штатах и Канаде вместе взятых. Поэтому нам есть что предложить. Мы можем что-то сделать. Мы объединены, по крайней мере в значительной степени, и это будет моим посланием американскому правительству,

– отметил канцлер.

К слову, первая личная встреча Мерца с Трампом состоится на саммите НАТО в Гааге не позднее июня.