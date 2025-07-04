Мерц увидел связь между обстрелами Киева и разговорами Путина с Трампом
- Канцлер Германии Фридрих Мерц подозревает, что массированный ракетный удар по Киеву связан с телефонным разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
- Представитель правительства Германии отметил, что такие звонки часто сопровождаются эскалациями со стороны России, и продолжаются переговоры с США по системам Patriot для Украины.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заподозрил, что массированный ракетный удар по Киеву мог быть не случайным и произошел вскоре после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В Берлине считают, что такие звонки часто сопровождаются новыми эскалациями со стороны России.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.
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Какую закономерность заметил Мерц
Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Мерц заметил "определенный паттерн в случае с президентом России, и телефонные звонки часто сопровождаются еще более жестокими обстрелами".
То, что произошло последней ночью, усиливает это впечатление,
– отметил он.
Корнелиус добавил, что последние удары по Украине "говорят сами за себя" и выразил надежду, что это ускорит принятие решений по усилению давления на Россию, в частности санкционного.
Кроме того, представитель подтвердил, что между Германией и США продолжаются "интенсивные переговоры" по системам Patriot для Украины.
Напомним, в ночь на 4 июля российские войска выпустили по Украине аж 550 средств воздушного нападения. Кроме дронов, враг запустил один "Кинжал", 6 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К".