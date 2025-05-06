Мерц стал новым канцлером Германии
- Фридрих Мерц, лидер ХДС, стал новым федеральным канцлером Германии после второго тура голосования в Бундестаге.
- По данным немецких СМИ, 325 депутатов поддержали его кандидатуру, 289 выступили против, и 1 воздержался.
Лидер Христианско-демократического союза Фридриз Мерц стал новым федеральным канцлером Германии.
Сначала он не набрал необходимое количество голосов во время голосования в Бундестаге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Taz.de.
Смотрите также Провал голосования за Мерца: станет ли он канцлером и что говорил об Украине и войне
Какие результаты выборов в Германии
Согласно обнародованной информации, во время второго тура за назначение Фридриха Мерца канцлером Германии во вторник, 6 мая, проголосовали 325 депутатов Бундестага, имена не называют, потому что голосование является тайным. В то же время 289 выступили против его кандидатуры, еще 1 воздержался.
По результатам голосования 69-летний Мерц стал десятым канцлером Германии. Для обретения соответствующих полномочий он должен получить удостоверение от федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю. После этого он официально вступит в должность канцлера.
Теперь должен быть утвержден и новый состав правительства Германии.
Напомним, в первом туре выборов канцлера лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц потерпел неудачу в первом туре выборов канцлера в Бундестаг. Во время тайного голосования он получил 310 из 621 поданного голоса, что на 6 меньше необходимого большинства в 316.