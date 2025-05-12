Впервые в истории: МИ6 возглавит женщина – предположительно, сторонница Китая

Британскую разведку может возглавить женщина. Среди кандидатов – Барбара Вудворд. Ее в СМИ называют "Пекинской Барбарой", поскольку она симпатизирует Китаю.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Кто может возглавить МИ6 и почему это важно

Все кандидаты на должность главы МИ6, которые проходили собеседование, – женщины. То есть впервые в истории главное разведывательное ведомство Великобритании возглавит женщина. Действующий руководитель Ричард Мур уйдет в отставку осенью после пяти лет работы в должности.

Две кандидатки являются офицерами МИ6. А вот фавориткой является Барбара Вудворд. Опыта в разведке она не имеет, к тому же симпатизирует Китаю.

Барбара работала послом в Пекине с 2015 по 2020 год. И тогда неохотно критиковала китайский режим. Например, не признавала независимость Тайваня и не говорила о геноциде уйгуров. Сейчас она является послом Великобритании в Организации Объединенных Наций.

Это назначение имеет чрезвычайно важное значение для нашей безопасности, и любая неоднозначность относительно огромной угрозы, которую представляет Китай, закончится катастрофой для Великобритании,

– сказал один из лидеров тори, на которого КНР наложила санкции.

Сейчас есть опасения относительно высокой разведывательной активности Китая в Великобритании.

"Китайские шпионы проникли во внутреннее окружение герцога Йоркского, проникли в высокопоставленные политические круги, взламывали британские предприятия и атаковали гонконгских диссидентов в Великобритании. Представители разведки утверждают, что шпионская деятельность Китая имеет промышленные масштабы", – говорится в статье.

А еще указывают, что МИ6 нуждается в перезагрузке. Поскольку она уже не является той влиятельной организацией, которой была когда-то, а "превратилась в подразделение МИД".