Министерство обороны убеждает, что все средства военным будут выплачены вовремя. В то же время структура начала проверку инцидента.

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Атака на минобороны Британии

Депутаты британского парламента 7 мая сообщили о массовой утечке данных, связанных с Министерством обороны. Хакерская атака была направлена на военнослужащих Британии. Кибератаке подверглась система начисления заработной платы нынешним военнослужащим и некоторым ветеранам. Хакеры получили доступ к именам и банковским реквизитам.

Сообщается, что за хакерской атакой, вероятно, стоит Китай.

Ожидается, что министр обороны Грант Шаппс вскоре выступит с заявлением, в котором сообщит "многоточечный план" по защите пострадавших военнослужащих. В то же время минобороны Великобритании надеется, что военные не будут обеспокоены собственной безопасностью. Им окажут необходимую помощь.

Из строя была выведена система подрядчика, что не подключена к основным компьютерным системам министерства обороны.

В это время был визит Си в Европу