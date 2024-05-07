Міністерство оборони переконує, що всі кошти військовим будуть виплачені вчасно. Водночас структура розпочала перевірку інциденту.
Дивіться також Росія та Китай перетворюють космос на сміттєзвалище: чим це загрожує і як із цим боротись
Атака на міноборони Британії
Депутати британського парламенту 7 травня повідомили про масовий витік даних, пов'язаних з Міністерством оборони. Хакерська атака була спрямована на військовослужбовців Британії. Кібератаці піддалася система нарахування заробітної плати нинішнім військовослужбовцям і деяким ветеранам. Хакери отримали доступ до імен та банківських реквізитів.
Повідомляється, що за хакерською атакою, ймовірно, стоїть Китай.
Очікується, що міністр оборони Грант Шаппс невдовзі виступить з заявою, у якій повідомить "багатоточковий план" щодо захисту постраждалих військовослужбовців. Водночас міноборони Британії сподівається, що військові не будуть стурбовані власною безпекою. Їм нададуть необхідну допомогу.
З ладу було виведено систему підрядника, що не підключена до основних комп'ютерних систем міністерства оборони.
У цей час був візит Сі до Європи
- 5 травня китайський лідер Сі Цзіньпін прибув до Франції з офіційним візитом. Це сталося вперше з 2019 року. Саме у цій країні глава Піднебесної розпочав своє європейське турне різними країнами.
- Сам Сі зазначив, що приїхав з "трьома посланнями". Під час візиту він обговорив з Еммануелем Макроном торговельні та дипломатичні відносини, а також способи закінчення війни в Україні.
- Китайський президент переконував, що міжнародні відносини мають регулюватися "взаємною повагою до суверенітету і територіальної цілісності, взаємним ненападом, взаємним невтручанням у внутрішні справи, рівністю і взаємною вигодою, мирним співіснуванням".
- Водночас Сі Цзіньпін висловив готовність "попросити всіх зацікавлених сторін про олімпійське перемир’я під час майбутніх ігор". Йдеться про можливість перемир’я в Україні, секторі Гази та Судані на час Олімпійських ігор в Парижі.
- Також Китай зобов'язався не продавати Росії будь-яку зброю.