Міністерство оборони переконує, що всі кошти військовим будуть виплачені вчасно. Водночас структура розпочала перевірку інциденту.

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Атака на міноборони Британії

Депутати британського парламенту 7 травня повідомили про масовий витік даних, пов'язаних з Міністерством оборони. Хакерська атака була спрямована на військовослужбовців Британії. Кібератаці піддалася система нарахування заробітної плати нинішнім військовослужбовцям і деяким ветеранам. Хакери отримали доступ до імен та банківських реквізитів.

Повідомляється, що за хакерською атакою, ймовірно, стоїть Китай.

Очікується, що міністр оборони Грант Шаппс невдовзі виступить з заявою, у якій повідомить "багатоточковий план" щодо захисту постраждалих військовослужбовців. Водночас міноборони Британії сподівається, що військові не будуть стурбовані власною безпекою. Їм нададуть необхідну допомогу.

З ладу було виведено систему підрядника, що не підключена до основних комп'ютерних систем міністерства оборони.

У цей час був візит Сі до Європи