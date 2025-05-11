Внимание христианского и глобального мира приковано к фигуре нового главы Римско-католической церкви папы Льва XIV, торжественная интронизация которого состоится в Ватикане 18 мая. Но многим до сих пор хочется узнать: а что же произошло за закрытыми дверями Сикстинской часовни? Почему конклав состоялся довольно быстро, прошло чуть больше суток? Пусть это не стало историческим прецедентом, потому что были и менее длительные выборы папы, но осведомленные наблюдатели на этот раз рассчитывали по крайней мере на 2 – 3 дня.

Если и прогнозировали белый дым на четверг 8 мая, то на балконе собора Святого Петра должен был появиться супер "фаворит" – итальянский кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана времен папы Франциска. Именно его имя "Паролин!" начали выкрикивать на площади после первых признаков белого дыма из дымохода Апостольского дворца. Если не он, то по крайней мере должен был быть кто-то другой из ориентировочной десятки папабилии. Но нет...

К удивлению многих, после церемониальной формулы Наbemus Papam кардинал протодиакон Доминик Мамберти объявил малоизвестное имя – Роберт Фрэнсис Превост. Да, его упоминали, но считали андердогом в перечне вероятных кандидатов (папабилии). Все предсказания и ставки в очередной раз оказались напрасными. И римская поговорка "кто заходит папой, выходит кардиналом" подтвердилась. Превост зашел на конклав скорее кардиналом, а вышел – папой.

Почему сделали такой неожиданный выбор и назвали преемником Петра именно пастора-американца, разрушив таким образом еще одно табу в истории Католической церкви? Что пошло не так или почему пошло именно так? Как удалось договориться между лагерями так называемых прогрессистов и консерваторов? Действительно ли были группы влияния? Какая атмосфера царила в Апостольском дворце на протяжении клаузуры – полной изоляции от внешнего мира на время конклава? Так ли все происходит, как воспроизведено в фильме Эдварда Бергера "Конклав" (2024)?

Это все остается тайной пока через годы исследователи не откроют документы Ватиканских архивов и не расскажут некоторые подробности. Сейчас попробуем заглянуть хотя бы в щелочки закулисной кухни прошлого конклава. И на этот раз полагаемся на рассказы не только иностранных обозревателей и прелатов, а имеем привилегию воспользоваться свидетельствами украинского и еще и самого молодого участника конклава – 45-летнего кардинала Николая Бычка, епископа УГКЦ в Мельбурне (Австралия).



Николай Бычок / Фото 24 Канала

Сила Святого Духа

"Это был момент истины. Многие люди пытались предсказать имя преемника, но это – незабываемые выборы, потому что только Святой Дух решил, кто будет вести Церковь дальше", – с улыбкой и чувством достойно выполненного долга говорит перед журналистами кардинал Бычок.

В традиционном черном одеянии представителя Восточной церкви его кукиль (головной убор украинской монашеской традиции) немного скрывает уставшее лицо, которое сияет однако от радости. Видно, что его дебютный конклав не был римским отпуском.

По рассказам местных журналистов, некоторые кардиналы-избиратели, особенно "новички" из дальних стран перед конклавом признавались, что не могли дождаться, когда сядут в самолет и вернутся в родные епархии: настолько ответственной и напряженной казалась им ситуация вокруг избирательного процесса в Ватикане.

Об атмосфере Николай Бычок подробно не рассказывает, правда отмечает особый момент молитв, "потому что конклав – это не только голосование, это и время молитвы".

"Я поддерживал не только папу Льва XIV, но и всех кардиналов своими молитвами, – говорит греко-католический епископ. – Нам нужно много молитв. Они действительно свидетельствуют о важной вещи, а именно – многие предсказания рассыпались вдребезги, потому что Святой Дух действует по-своему".

Опять о значении молитвы. Во время общения в опрятном дворике римского отеля Domus Australia епископ на минутку отходит от темы выборов главы Церкви и делится воспоминанием о похоронах папы Франциска 26 апреля.

"Я видел эту вереницу и стоял от гроба в 5 метрах. Разные мировые лидеры проходили, а когда прошел Дональд Трамп, я себе подумал, что вот начнется погребальная церемония. Дальше я молился, не смотрел на часы и думал: что-то задерживается, служба не начинается. Позже мы узнали, что (в соборе Святого Петра) состоялась эта встреча Трампа с Владимиром Зеленским", – рассказывает Николай Бычок, не скрывая надежд на взаимопонимание между двумя лидерами.

Перед пресс-конференцией прозвучало предупреждение: уважать внутрицерковные правила и тайну – не задавать вопросов о специфике конклава и его атмосфере, ответа не получите. Журналисты приняли правила игры, но хотелось хоть что-то узнать, поэтому кто смотрел "Конклав", поинтересовались, отражает ли кинолента реальность?

"Я посмотрел фильм, но он является контроверсионным, особенно в вопросе молитвы. Вы видели, как кардиналы молятся в фильме? Ни разу. Я не скажу, что лента неправдивая, но реальность на самом деле другая", – отметил епископ.

Далее он говорит об огромной ответственности, которую чувствовал с братьями-кардиналами: "В мире 1,4 миллиарда католиков, и это голосование – чрезвычайная ответственность, потому что мы осознаем то, что это будет иметь влияние не только на нашу жизнь кардиналов или епископов, а на всех верующих в мире".

Тема мира на конклаве

Николай Бычок дал понять чем среди прочего руководствовались участники конклава, выбирая лидера христиан во время больших вооруженных конфликтов и попытки разделения мира между странами-глобальными игроками. В связи с этим он напомнил о еще одном важном факте перед тайными выборами. 6 мая, в последний день общего собрания коллегии кардиналов, они приняли Призыв к миру в Украине, на Ближнем Востоке и в других частях мира, где продолжаются войны.

"Мы обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с искренним призывом как можно быстрее достичь постоянного прекращения огня и без предварительных условий и дальнейших задержек договориться о мире, которого так давно жаждет население", – заявили кардиналы.

По словам Николая Бычка, призыв к миру ко всем лидерам мира – это четкая позиция, которую занимает Церковь. "В своих первых словах к миру "Мир да будет со всеми вами!" папа Лев XIV предложил послание глубокой пасторской простоты и силы. Хотя он не обращался к какому-то одному народу, его призыв к миру звучит в сердцах всех, кто страдает от насилия, особенно в сердцах народа Украины, который до сих пор переживает боль войны и вынужденного переселения", – сказал украинский кардинал.

Не возникает сомнений, что выбирая фигуру будущего понтифика, искали также пастора-миротворца. И как предполагают теперь обозреватели-ватиканисты, подбирали, вероятно, более смелого, чем был предыдущий папа Римский Франциск, которого нередко критиковали за чрезмерный пацифизм.

"Потому что в конце концов Бергольо никогда не был тем, кто путешествуя по миру, защищал жертву от агрессора, а он был тем, кто делал все возможное, чтобы просто остановить конфликты, требуя часто у стороны-жертвы сделать шаг вперед, чтобы пойти навстречу для удовлетворения потребностей агрессора", – написало 9 мая в редакционной колонке либеральное издание Il Foglio.

Мало кто лелеет надежду, что новый глава Римско-католической церкви сможет остановить войны, однако он может подавать христианам объективную трактовку конфликтов и делать четким (неамбивалентным) послание Церкви по теме мира, что в свою очередь формирует общественное мнение не только в христианском мире. Неслучайно некоторые опытные кардиналы в предконклавных интервью высказывали пожелание, чтобы найти личность, которой присуща смелость польского понтифика святого Иоанна Павла Второго.

Важность отваги Святейшего отца отмечает и кардинал Николай Бычок после избрания папой Роберта Превоста: "Это начало нового этапа в жизни церкви, этапа полного надежды, молитвы и обновленной преданности единству и миссии. Для меня было большой привилегией и одновременно торжественной ответственностью участвовать в конклаве. В этом священном пространстве распознавания и молитвы я вместе с братьями-кардиналами доверил себя руководству Святого Духа, ища того, кто поведет церковь вперед с отвагой и милосердием".



Николай Бычок / Фото 24 Канала

Понтифик Превост и Украина

Николай Бычок считает необходимым повторить, что предыдущий папа Римский Франциск был проукраинским, за исключением нескольких неудачных фраз. "Со временем обнародуют различные документы – и тогда будет четко видно, какую позицию занимал папа Франциск (в вопросе российско-украинской войны). Однако и сейчас можно сказать, что это была проукраинская позиция", – добавил епископ.

А при новом Святейшем отце надеется и верит, что Церковь будет объективно доносить концепцию "справедливого мира". "Справедливый мир – это не только остановка войны, но прежде всего это оправдание Украины как жертвы агрессии и осуждение России как агрессора, – отмечает кардинал Бычок. – Украина еще долго будет ждать мира, речь идет не только об остановке войны, но и о залечивании травм войны. Именно поэтому УГКЦ на синоде прошлого года сосредоточила внимание, как помочь нашим верным, которые ранены войной, потеряли родных, знакомых, тех которые в плену или считаются пропавшими без вести. Вопрос мира – очень глобальный".

Корреспондентка 24 Канала поинтересовалась, была ли возможность лично пообщаться с американским кардиналом Робертом Превостом перед конклавом или уже в процессе. Удалось ли понять, что американский миссионер знает об Украине и России, осознает ли опасность тоталитарного режима Кремля и нехристианскую позицию Русской православной церкви?

Николай Бычок ответил: "Кардиналов очень много (около 200 участвовали в конгрегациях, 133 из них голосовали – ред.), и практически невозможно было поговорить с каждым. Я не имел возможности пообщаться с кардиналом Превостом, но имел возможность слушать его доклады, о которых сейчас не могу сказать, это тайна. Я думаю, что мы имеем большую надежду не потому, что Юбилейный 2025 год провозглашен Католической церковью годом надежды. Считаю, папа Лев XIV не только будет говорить о надежде, а будет воплощать ее в жизнь, и эта надежда проявится в обеспечении справедливого мира в Украине и разных уголках мира, где идет война".

Также кардинал Бычок заверил, что Апостольская столица под руководством папы Римского Льва XIV будет продолжать предыдущую миссию в содействии возвращению украинских пленных и похищенных Россией детей. "Ватикан всегда был стороной на защите страждущих, эту линию понтификат будет вести дальше. Еще услышим о позиции папы, но первый его месседж с балкона базилики был четким: мир достигается не только великими мира сего, но и через мир, идущий от Христа", – отметил епископ УГКЦ.

Из аутсайдера в фавориты

Почему конклав завершился относительно быстро? Что произошло с кардиналами-фаворитами? Прошло чуть больше 24 часов, и папу Римского Льва XIV выбрали после четырех туров голосования: два раза вышел черный дым и потом – белый. На это была воля Божья, Святой Дух так распорядился, повторяют участники самых таинственных выборов мирового лидера христианства. Что именно произошло, доподлинно неизвестно: разглашение тайны карается отлучением от Церкви. Но, как всегда, возникают гипотезы или некоторые прелаты прибегают к описанию общей ситуации.

Тот самый "фаворит" итальянский кардинал Пьетро Паролин, уроженец северной провинции Пьяченцы, в письме к местному изданию Il Giornale di Vicenza рассказывает, что имя Роберта Превоста появилось после первых туров голосования. Действительно, на вечер 7 мая, первого дня голосования, медиа в Италии начали обсуждать увеличение голосов в пользу пастора родом из Чикаго. Кроме Паролина были еще трое папабилистов итальянцев – Маттео Мария Дзуппи, Джузеппе Бетори, Пьербаттиста Пиццабалла.

"Их оказалось слишком много против одного американца, и это не способствовало возвращению понтификата в Италию после трех иностранцев (поляка, немца и аргентинца)", – на условиях анонимности поведал газете La Stampa ватиканский дипломат. Итальянцы всегда мечтают видеть главой Святого престола своего соотечественника. На этот раз проитальянская риторика была особенно сильной как, в конце концов, и кандидаты.

По мнению местных обозревателей, после 50-летнего перерыва (с тех пор не выбирают папу-итальянца) и во время больших войн христиане нуждаются в пасторе и удачном переговорщике, а кто же лучше, чем итальянец, может балансировать между конфликтующими сторонами для преодоления современных вызовов, которые стоят перед Церковью и миром. Поговаривают, что кандидатура дипломата Паролина не убедила многих так называемых прогрессистов-сторонников Бергольо, особенно из стран Азии и Африки. Говорят, немало представителей Глобального юга были растеряны перед конклавом, даже имея другого "фаворита" – филиппинца Луиса Антонио Тагле. Уравновешенный стиль и решительность Роберта Превоста впоследствии убедила растерянных и более уверенных прогрессистов, которые поддерживали француза Жан-Марка Авелина, и также представителей Римской курии.

Как выяснилось, "режиссером" конфигурации победной кандидатуры Превоста стал другой кардинал-американец из Нью-Йорка – Тимоти Долан. Это консерватор и сторонник президента Трампа, который по сути ради единства разделенной ныне американской церкви решил играть в одной команде с прогрессистами, болея за антитрамповского умеренного кардинала Роберта Превоста. Долан якобы сплотил англоязычных прелатов из разных стран и таким образом самый интернациональный конклав за всю историю Римско-католической церкви пришел к историческому выбору.

До сих пор было невозможно представить папу-американца, "папу-супергосударство". Эксперты рассказывали о распространенных антиамериканских, скорее антитрамповских настроениях среди кардиналов-избирателей. Как отмечают обозреватели-ватиканисты, теперь разрушили табу на "папу-супердержаву", география уже не влияет на выборы. Важно то, какие личные, духовные и политические характеристики присущи кандидату. Поэтому последний выбор описывают так: первый папа из США в то время, когда Соединенные Штаты при президенте Трампе теряют образ сверхдержавы в мире, где общество и церковь глубоко разделены. Превост и Трамп – два разных лица одной Америки.

В конце концов портрет избранного понтифика Льва XIV выглядит вполне совершенно: вырос в многонациональной семье европейского происхождения, получил образование и сформировался между двумя континентами Северной и Южной Америками (20 лет миссионерского опыта в Перу), строго придерживается доктрины Церкви и в меру открыт к новациям, был способным управленцем на различных должностях в Ватикане, свободно владеет итальянским, соответственно английским и испанским языками.

Первое появление в традиционном папском одеянии с яркой моццеттой (накидкой) на плечах дало католикам красноречивый знак: этот понтифик будет отличаться от своего предшественника, который надевал простую белую рясу. Говоря о Святейшем отце Льве XIV, пожилой кардинал Джованни Баттиста Ре подытожил просто: "Это папа, который подходит для нашего времени".