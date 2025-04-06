Ситуация на польской границе обострилась: мигранты из Беларуси ведут себя все более агрессивно

В Польше фиксируют обострение ситуации на границе с Беларусью. Мигранты, которые пытаются попасть на польскую территорию, ведут себя все агрессивнее.

Об этом заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш 5 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News. В ночь на субботу польские службы остановили несколько сотен попыток нелегального пересечения границы.

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Что известно о ситуации

По словам главы польского минобороны, усиление искусственного миграционного кризиса со стороны Беларуси направлено на "ослабление Польши и Европы". Нелегалы бросают палки и камни, а также используют "болгарки".

Это направлено на атаку на Польшу, а не на попытки найти убежище. Это, видимо, надеюсь, уже всем понятно, и нельзя помогать в такой процедуре, в незаконном пересечении государственной границы. Это нарушение закона,

– подчеркнул Косиняк-Камыш.

Напомним, 25 марта в Польше исчезла белорусская оппозиционерка Анжелика Мельникова. Ее мобильный телефон, вероятно, находится на территории Беларуси. Польские спецслужбы будут сотрудничать в поисках со спецслужбами других государств и Координационным советом Беларуси.