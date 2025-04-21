Обвиняют в связях с бандами: в Штатах приостановили депортацию группы мигрантов

Верховный суд США временно приостановил депортацию группы мужчин из Венесуэлы, которых обвиняют в связях с бандами. Такое решение приняли после обращения адвокатов.

Они попросили суд о срочном вмешательстве и заявили, что мужчинам грозит неизбежная депортация без судебного разбирательства, который ранее назначили судьи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, CNN и Bloomberg.

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Что известно о группе мигрантов из Венесуэлы

Судьи заявили, что правительству предписано не высылать ни одного члена предполагаемого класса задержанных из Соединенных Штатов до дальнейшего распоряжения этого суда. Однако судьи-консерваторы Кларенс Томас и Самуэль Алито публично выразили несогласие с решением, которое приняли в субботу, 19 апреля.

Стоит отметить, что сначала было непонятно, сколько венесуэльцев ждет депортация и куда именно их отправят. Большинство судей Верховного суда приняли решение только после того, как адвокаты Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) подали срочные запросы о немедленных действиях в несколько судов.

По словам юристов, мужчин посадили в автобусы и сказали, что их депортируют в пятницу, 18 апреля. Они добавляют, что задержанным якобы вручили сообщение, которое было написано на английском языке и в котором не объяснялось, как они могут обжаловать свою депортацию.

Большинство адвокатов и членов семей мигрантов утверждают, что венесуэльцы не были членами банд и не имели никаких шансов обжаловать утверждение правительства о том, что принадлежали к ним. Заметим, что суды низших инстанций отклонили запрос ACLU, тогда как Верховный суд приостановил потенциальную депортацию.

В то же время в администрации президента США Дональда Трампа призвали судей официально отклонить запрос Американского союза защиты гражданских свобод от имени мигрантов.

В 15-страничном представлении Генпрокурор США Дин Зауэр заявил, что адвокаты задержанных были неправы, когда обратились к судьям и не предоставили судам низших инстанций времени для принятия решения о том, что мужчинам не было предоставлено надлежащей возможности обжаловать свою депортацию в суде.

По его словам, суд по крайней мере должен разъяснить, что его указ не препятствует правительству депортировать людей с помощью других правовых инструментов, в частности, таких как национальное иммиграционное законодательство.

Заметим, что Дональд Трамп применил "Акт об иностранных врагах", принятый еще в 1798 году, чтобы депортировать десятки мигрантов без суда. На его основании уже депортировали десятки людей, подозреваемых в связях с бандами.

Верховный суд поддержал решение президента США. Однако, правозащитники считают, что оно нарушает базовые права человека.