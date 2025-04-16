Речь идет о тех, кто добровольно согласится покинуть территорию США, отметил американский президент в интервью в программе Fox Noticias. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что известно о новой иммиграционной инициативе

Дональд Трамп в интервью Fox Noticias сообщил, что в рамках вышеупомянутой программы иммигрантам предоставят стипендию и билет на самолет для вылета из страны, чтобы создать "комфортные условия" для добровольного возвращения иммигрантов на Родину".

Мы дадим им стипендию. Мы дадим им немного денег и билет на самолет,

– заявил он.

По его словам, правительство будет работать с иммигрантами, и они смогут вернуться в США в будущем, если будут "хорошо себя вести" и получат согласие от правительства.

По данным NBC News, в действующей администрации призывают иммигрантов самостоятельно депортироваться. Кроме этого, Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию с участием министра ведомства Кристи Ноэм.

К слову, ранее The Washington Post сообщало, что администрация американского президента готовит масштабную кампанию по депортации, которая предусматривает высылку до одного миллиона нелегальных иммигрантов в течение года.