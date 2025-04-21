Вони попросили суд про термінове втручання та заявили, що чоловікам загрожує неминуча депортація без судового розгляду, який раніше призначили судді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters, CNN та Bloomberg.

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Що відомо про групу мігрантів з Венесуели

Судді заявили, що уряду наказано не висилати жодного члена передбачуваного класу затриманих зі Сполучених Штатів до подальшого розпорядження цього суду. Проте судді-консерватори Кларенс Томас і Самуель Аліто публічно висловили незгоду з рішенням, яке ухвалили в суботу, 19 квітня.

Варто зазначити, що спочатку було незрозуміло, скількох венесуельців чекає депортація та куди саме їх відправлять. Більшість суддів Верховного суду ухвалили рішення лише після того, як адвокати Американської спілки захисту громадянських свобод (ACLU) подали термінові запити про негайні дії до кількох судів.

За словами юристів, чоловіків посадили до автобусів та сказали, що їх депортують в п'ятницю, 18 квітня. Вони додають, що затриманим начебто вручили повідомлення, яке було написане англійською мовою і в якому не пояснювалося, як вони можуть оскаржити свою депортацію.

Більшість адвокатів та членів сімей мігрантів стверджують, що венесуельці не були членами банд і не мали жодних шансів оскаржити твердження уряду про те, що належали до них. Зауважимо, що суди нижчих інстанцій відхилили запит ACLU, тоді як Верховний суд призупинив потенційну депортацію.

Водночас в адміністрації президента США Дональда Трампа закликали суддів офіційно відхилити запит Американської спілки захисту громадянських свобод від імені мігрантів.

У 15-сторінковому поданні Генпрокурор США Дін Зауер заявив, що адвокати затриманих були неправі, коли звернулися до суддів і не надали судам нижчих інстанцій часу для ухвалення рішення про те, що чоловікам не було надано належної можливості оскаржити свою депортацію в суді.

За його словами, суд принаймні має роз'яснити, що його указ не перешкоджає уряду депортувати людей з допомогою інших правових інструментів, зокрема, таких як національне імміграційне законодавство.

Зауважимо, що Дональд Трамп застосував "Акт про іноземних ворогів", ухвалений ще у 1798 році, щоб депортувати десятки мігрантів без суду. На його підставі вже депортували десятки людей, підозрюваних у зв’язках з бандами.

Верховний суд підтримав рішення президента США. Однак, правозахисники вважають, що воно порушує базові права людини.