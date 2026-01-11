Президент Аргентины Хавьер Милей хочет посетить Украину
- Президент Аргентины Хавьер Милей выразил желание посетить Украину, имея теплые отношения с Владимиром Зеленским.
- Милей отметил, что решение о поездке в Украину зависит от аргентинского министра иностранных дел, и пока конкретных планов нет.
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что с удовольствием посетил бы Украину. Он отметил, что между ним и Владимиром Зеленским сложились теплые отношения.
Об этом он рассказал в интервью журналисту CNN Андресу Оппенгеймеру, передает 24 Канал.
Может ли Милей приехать в Украину?
Журналист напомнил, что в 2026 году Милей планирует поездку в Израиль, и поинтересовался, рассматривает ли он возможность сделать остановку в Украине. Милей ответил, что конкретных решений относительно такого путешествия пока нет и стратегически это решает аргентинский министр иностранных дел.
На уточнение ведущего, хотел бы он посетить Украину, Милей ответил однозначно: "Я бы с удовольствием. С удовольствием".
Журналист спросил, могло бы это служить знаком поддержки президента Зеленского.
У меня прекрасные отношения с Зеленским. Другими словами, я им восхищаюсь и имею к нему особую привязанность,
– заявил президент Аргентины.
