Об этом он рассказал в интервью журналисту CNN Андресу Оппенгеймеру, передает 24 Канал.

Может ли Милей приехать в Украину?

Журналист напомнил, что в 2026 году Милей планирует поездку в Израиль, и поинтересовался, рассматривает ли он возможность сделать остановку в Украине. Милей ответил, что конкретных решений относительно такого путешествия пока нет и стратегически это решает аргентинский министр иностранных дел.

На уточнение ведущего, хотел бы он посетить Украину, Милей ответил однозначно: "Я бы с удовольствием. С удовольствием".

Журналист спросил, могло бы это служить знаком поддержки президента Зеленского.

У меня прекрасные отношения с Зеленским. Другими словами, я им восхищаюсь и имею к нему особую привязанность,

– заявил президент Аргентины.

