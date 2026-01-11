Об этом он рассказал в интервью журналисту CNN Андресу Оппенгеймеру, передает 24 Канал.
Смотрите также Апокалиптический шторм накрыл Аргентину: в сети показали впечатляющие кадры
Может ли Милей приехать в Украину?
Журналист напомнил, что в 2026 году Милей планирует поездку в Израиль, и поинтересовался, рассматривает ли он возможность сделать остановку в Украине. Милей ответил, что конкретных решений относительно такого путешествия пока нет и стратегически это решает аргентинский министр иностранных дел.
На уточнение ведущего, хотел бы он посетить Украину, Милей ответил однозначно: "Я бы с удовольствием. С удовольствием".
Журналист спросил, могло бы это служить знаком поддержки президента Зеленского.
У меня прекрасные отношения с Зеленским. Другими словами, я им восхищаюсь и имею к нему особую привязанность,
– заявил президент Аргентины.
США хотят долларизации Аргентины
Аргентина является главным кандидатом на долларизацию из-за постоянной потери доверия к песо.
Представитель Белого дома подтвердил, что чиновники встречались с Хенке. Однако официального решения о продвижении долларизации еще не принято.