Про це він розповів у інтерв’ю журналісту CNN Андресу Оппенгеймеру, передає 24 Канал.

Чи може Мілей приїхати в Україну?

Журналіст нагадав, що у 2026 році Мілей планує поїздку до Ізраїлю, і поцікавився, чи розглядає він можливість зробити зупинку в Україні. Мілей відповів, що конкретних рішень щодо такої подорожі наразі немає і стратегічно це вирішує аргентинський міністр закордонних справ.

На уточнення ведучого, чи хотів би він відвідати Україну, Мілей відповів однозначно: "Я б із задоволенням. Із задоволенням".

Журналіст запитав, чи це могло би слугувати знаком підтримки президента Зеленського.

У мене чудові стосунки із Зеленським. Іншими словами, я ним захоплююся й маю до нього особливу прихильність,

– заявив президент Аргентини.

