Що відомо про плани Сполучених Штатів щодо долара?

Співробітники урядових відомств, зокрема Міністерства фінансів і Білого дому, цього літа зустрічалися зі Стівом Хенке, професором Університету Джонса Гопкінса та провідним експертом із доларизації, щоб обговорити, як адміністрація могла б просувати таку політику, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Це політика, до якої вони ставляться дуже серйозно, але процес ще триває. Остаточних рішень поки не ухвалено,

– сказав Хенке.

Як зазначають у матеріалі, розмови про доларизацію відбуваються на тлі зусиль США щодо стабілізації ринку Аргентини. Ба більше, деякі політики та економісти вважають, що аргентинська економіка є головним кандидатом на доларизацію через постійні втрати довіри до песо.

Зауважте! Але посадовців адміністрації непокоїть ініціатива Китаю, який закликає країни, що розвиваються, менше використовувати долар у міжнародних розрахунках.

Речник Білого дому підтвердив, що чиновники зустрічалися з Хенке. Проте наголосив: офіційного рішення про просування доларизації ще не ухвалено.

Президент Трамп неодноразово підтверджував свою відданість зміцненню сили та впливу долара. Як і в інших питаннях національної важливості, адміністрація регулярно консультується із зовнішніми експертами щодо цієї президентської пріоритетності. Однак ці обговорення не слід вважати відображенням офіційної політики чи позиції адміністрації,

– сказав речник Куш Десай.

Дискусії почалися ще в серпні – до того, як Мінфін США надав Аргентині фінансову допомогу обсягом 20 доларів мільярдів.

Цікаво! Зокрема Хенке повідомив посадовцям, що вважає Аргентину очевидним кандидатом на доларизацію, поряд із Ліваном, Пакистаном, Ганою, Туреччиною, Єгиптом, Венесуелою та Зімбабве.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що якщо члени обʼєднання БРІКС перейдуть у розрахунках між собою на іншу валюту, відмовившись від долара США, то Вашингтон обкладе імпорт їхньої продукції митом у 100%. Про це писали у Reuters.

Ми вимагаємо обіцянки від цих держав, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни сильного американського долара. Інакше вони стикнуться зі 100% митами й можуть попрощатися з імпортом до неймовірної економіки США,

– повідомив Трамп.

Важливо! Він наголосив, що будь-яка країна, що спробує зробити це, повинна попрощатися з Америкою.

Що відомо щодо ситуації з Аргентиною?