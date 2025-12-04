Китай сорвал переговоры, международник предположил, что могли передать Кремлю

Когда спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным, одновременно туда прибыл и министр иностранных дел Ван И, который встретился с Сергеем Лавровым. Это было не случайно.

Такое мнение 24 Каналу высказал журналист, эксперт-международник Александр Демченко, отметив, что Пекин срочно должен был вмешаться в переговоры России и США. В результате, Китай достиг того, чего хотел.

Смотрите также Путин заявил, что Россия не аннексировала Крым: какое объяснение придумал и зачем вспомнил Януковича

Как Китай мог сорвать переговоры?

Журналист объяснил, что Ван И – это не просто министр иностранных дел Китая, он ответственен за всю внешнюю политику страны. Его можно считать правой рукой президента Си Цзиньпина, Ван И фактически его доверенное лицо.

Между тем такие встречи, как переговоры Путина с американской делегацией, по мнению Демченко, просто так не происходят. Поэтому китайцы резко сорвались и прибыли в Москву. Он предположил, что после встречи Путина с Кушнером и Уиткоффом Ван И отдельно пришел к российскому диктатору на переговоры.

Китай сорвал переговоры и изменил повестку дня в переговорах Москвы и Вашингтона. Думаю, китайцы постарались и сорвали соглашение с американцами,

– подчеркнул он.

Журналист подчеркнул, что Китаю невыгодно окончание войны, поэтому Пекин не давит на Кремль, а помогает ему – покупает энергоресурсы, нефть, строит в России беспилотные заводы и поставляет стране-агрессору комплектующие. Даже российские золото валютные резервы уже перевели в юани.

Интересно! Политолог Олег Саакян отметил, что ранее Пекин стоял в стороне от переговорного процесса, но сейчас видит удобный момент присоединиться к нему. Саакян предположил, что Ван И поехал в Россию, показывая, что договариваться с ней без Китая не удастся.

Он добавил, что Пекин может требовать "в обмен на завершение войны", чтобы США закрыли глаза на его требования по Тайваню. Поэтому Уиткофф и Кушнер прибыли в США после переговоров фактически с пустыми руками, а риторика Путина снова изменилась – мол, он готов к войне и с Европой.

Что известно о позиции Китая относительно войны?