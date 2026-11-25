25 ноября Джаред Кушнер высказался по поводу войны в Украине и стремления Владимира Путина к миру. Он убежден, что российский лидер действительно говорит о мире, однако решающим фактором остаются его условия. Кушнер также высказался о позиции Украины.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на заявления американского переговорщика.

Какие подробности?

Джаред Кушнер ответил на вопрос о том, действительно ли глава Кремля заинтересован в реальном прекращении боевых действий и стремится ли он к миру.

Да, я действительно считаю, что то, о чем он (Путин – 24 Канал) говорит, – это мир, но я думаю, что это всегда мир на определенных условиях,

– заявил Джаред Кушнер.

По его словам, Россия не хочет видеть сосредоточение украинских и европейских сил у своих границ.

В то же время Украина не хочет оказаться в ситуации, когда Россия вновь соберет войска для нападения, а Киев не будет иметь достаточной обороны и гарантий безопасности.

Также он высказал собственное мнение о военных, находящихся на фронте, отметив, что солдаты оказались на поле боя из-за приказов руководства и предпочли бы быть со своими родными.

"Многие из этих солдат, как с украинской, так и с российской стороны, на самом деле отправлены туда лидерами. Я не думаю, что они ненавидят друг друга. Я думаю, что они хотели бы вернуться домой к своим семьям",

– подчеркнул Джаред Кушнер.

Следует уточнить, что 25 ноября украинская сторона заявила о подготовке четырехсторонней встречи с участием представителей Украины, России, США и Европы. Так, Кирилл Буданов уточнил, что такие переговоры могут состояться уже до Рождества.