Соответствующее заявление чиновник сделал во время общения с журналистами на публичном мероприятии "Диалог во имя единства", сообщает "Новости.LIVE".

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Что именно сказал Буданов о переговорах?

"Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реально", – отметил Кирилл Буданов, оценивая вероятность привлечения европейской стороны к переговорному процессу.

Определяя возможную дату переговоров в период до Рождества, генерал, очевидно, имел в виду 25 декабря, ведь с 2023 года в Украине официально и массово празднуют Рождество Христово именно в этот день.

Комментируя будущий состав делегаций, глава Офиса президента подчеркнул, что персоналии имеют второстепенное значение.

По его словам, гораздо более важным фактором является непосредственное содержание повестки дня и круг вопросов, которые стороны будут поднимать в ходе переговоров.

Подготовка консультаций и согласование позиций

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина готова провести четырехстороннюю встречу по вопросу завершения войны безотлагательно.

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Владимир Зеленский во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО подчеркнул, что Киев стремится выйти на дипломатический контакт значительно раньше рождественских праздников.

Напомним, ранее мы писали, что определение даты и повестки дня четырехсторонних переговоров напрямую зависит от американской стороны, которая согласовывает позиции с союзниками.