Соответствующее заявление президент Украины сделал во время выступления перед немецким парламентом на 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

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Каковы подробности?

Мы должны сделать все, чтобы обеспечить скорейшее проведение четырехсторонней встречи – между Украиной, Европой, Америкой и Россией. Мы готовы сделать это буквально уже завтра– подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам главы государства, международные партнеры намерены попытаться организовать такую встречу до Рождества. Однако украинская сторона надеется, что дипломатический процесс удастся начать значительно раньше.

Также 21 ноября Владимир Зеленский сообщил, что конкретная дата следующего раунда в четырехстороннем формате напрямую зависит от американской стороны.

Вашингтон в настоящее время согласовывает повестку дня со всеми участниками переговоров.

Подготовка переговоров и позиция партнеров

Напомним, ранее мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский объявили о проведении консультаций в рамках четырехстороннего формата.

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В частности, представители Украины вели переговоры с посланцами Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Дональд Трамп публично заверил, что не будет принимать решения по поводу войны без участия президента Украины. Американский лидер подчеркнул, что любые окончательные договоренности обязательно требуют участия Киева.