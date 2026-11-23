Відповідну заяву президент України зробив під час виступу перед німецьким парламентом на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні.

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Які подробиці?

Ми маємо зробити все, щоб забезпечити якнайшвидше проведення чотиристоронньої зустрічі – між Україною, Європою, Америкою та Росією. Ми готові зробити це буквально вже завтра– наголосив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, міжнародні партнери мають намір спробувати організувати таку зустріч до Різдва. Проте українська сторона сподівається, що дипломатичний процес вдасться розпочати значно раніше.

Також 21 листопада Володимир Зеленський повідомляв, що конкретна дата наступного раунду в чотиристоронньому форматі безпосередньо залежить від американської сторони.

Вашингтон наразі погоджує порядок денний з усіма учасниками переговорів.

Підготовка переговорів та позиція партнерів

Нагадаємо, раніше ми писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський анонсували консультації щодо чотиристороннього формату.

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Зокрема, представники України проводили переговори з посланцями Дональда Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Дональд Трамп публічно запевнив, що не прийматиме рішень щодо війни без участі президента України. Американський лідер підкреслив, що будь-які остаточні домовленості обов'язково потребують залучення Києва.