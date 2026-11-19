Про це заявили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Берліні.

Adv

популярні відео

Що відомо про новий раунд переговорів у Берліні?

За словами Фрідріха Мерца, уже ввечері 19 листопада відбудеться новий раунд переговорів за участю представників України, США та Європи.

Канцлер Німеччини також наголосив на важливості спільної роботи європейських країн і Сполучених Штатів для досягнення миру.

На цю командну роботу можуть розраховувати США, може розраховувати президент Трамп, поки ми маємо перед собою одну й ту саму мету– заявив Мерц.

Що Зеленський сказав про чотиристоронні переговори?

Президент України повідомив, що 19 листопада українська делегація окремо зустрінеться з представниками Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Під час зустрічі сторони планують обговорити дату та порядок денний наступного раунду переговорів, який має відбутися вже за участю України, Європи, США та Росії.

Реклама

Ми ще сьогодні поговоримо окремо з американськими представниками про те, коли і з якою аджендою буде наступна зустріч. І вже має бути чотиристороння зустріч Україна – Європа – Америка – Росія. Ми дуже на це розраховували– сказав Зеленський.

Водночас конкретної дати проведення чотиристоронніх переговорів президент поки не назвав.

Нагадаємо, 19 листопада Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Берліна для зустрічі із Зеленським та європейськими лідерами. Серед головних тем — гарантії безпеки для України та підготовка наступного раунду мирних переговорів.

Раніше, 16 листопада, переговорні команди України, США та Європи провели консультації. Європейську сторону представляли Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Польща, представники ЄС і НАТО.

Також на переговори до Берліна прибув Володимир Зеленський.