Заяви американського переговорника передає Clash Report.

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Які подробиці?

Джаред Кушнер відповів на запитання щодо того, чи дійсно очільник Кремля зацікавлений у реальному завершенні бойових дій і чи прагне він миру.

Так, я дійсно вважаю, що те, про що він (Путін – 24 Канал) говорить, – це мир, але я думаю, що це завжди мир на певних умовах– заявив Джаред Кушнер.

За його словами, Росія не хоче бачити зосередження українських та європейських сил біля своїх кордонів.

Водночас Україна не хоче опинитися в ситуації, коли Росія знову накопичить війська для нападу, а Київ не матиме достатньої оборони та гарантій безпеки.

Також він висловив власну думку щодо військових, які перебувають на фронті, зазначивши, що солдати опинилися на полі бою через накази керівництва та воліли б бути зі своїми рідними.

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"Багато з цих солдатів, як з українського, так і з російського боку, насправді відправлені туди лідерами. Я не думаю, що вони ненавидять один одного. Я думаю, що вони хотіли б повернутися додому до своїх родин",

– наголосив Джаред Кушнер.

Слід уточнити, що 25 листопада українська сторона заявила про підготовку чотиристоронньої зустрічі за участю представників України, Росії, США та Європи. Так, Кирило Буданов уточнив, що такі переговори можуть відбутися вже до Різдва.