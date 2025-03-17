Миротворцы и вступление в ЕС: в Литве назвали 5 элементов для мира в Украине

О справедливом мире говорят не только в Украине. Европейские партнеры поддерживают наше государство в этом. Глава литовского МИД изложил свое видение того, какие гарантии безопасности нужны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Смотрите также Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех для Украины

5 элементов для мира в Украине

Кястутис Будрис, который возглавляет министерство иностранных дел Литвы, заявил, что гарантии безопасности для Украины необходимы для достижения длительного и справедливого мира.

Интересно, это заявление прозвучало перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. В нем примет участие Андрей Сибига. "Нет времени для узких интересов, мелкого шантажа, троянских коней. Это экзистенциальный момент для Европы", – так министр очертил темы разговора.

Что нужно для стабильного и справедливого мира в Украине:

длительная и последовательная военная поддержка Украины;

европейские войска в Украине при поддержке США;

продолжение давления на Россию с помощью санкций и захвата замороженных активов;

справедливость через ответственность – речь о юридической ответственности и репарациях;

ускоренное вступление Украины в ЕС.

Относительно последнего, Будрис уточнил: "Мы видим дату 1 января 2030 года как такую, которую можем достичь совместными усилиями". По его мнению, Европа может выделить Украине в 2025 году не менее 40 миллиардов евро.

Впрочем, из-за политики США расследование российских преступлений может оказаться под угрозой. 17 марта стало известно, что Америка выходит из Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины.