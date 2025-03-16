Об этом глава украинского МИД написал в Х, передает 24 Канал. Политик отметил, что приоритетом сейчас является мощь, единство и решимость Европы.

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Что рассказал Сибига

По словам министра, над долгосрочной стабильностью важно работать вместе, поскольку вопрос мира сейчас стоит не только перед Украиной, но и перед всей Европой и каждой ее семьей.

Нет времени для узких интересов, мелкого шантажа, троянских коней. Это экзистенциальный момент для Европы,

– написал Сибига.

В Совете Евросоюза заявили, что министры иностранных дел ЕС обсудят агрессивную войну России против Украины после неформального обмена мнениями с Сибигой в режиме видеоконференции.

Напомним, долгосрочную безопасность для Украины и сдерживание будущих атак России рассматривают и в США. В частности, американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что европейские санкции станут частью любого соглашения о прекращении огня.