Ведущая Андриана Кучер рассказала 24 Каналу, что вокруг Украины собрались партнеры, которые готовы помогать нашему государству в этот непростой период. Кроме европейских лидеров, Украину сегодня поддержали Канада, Турция, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея.

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"Страны координируют свои потенциальные усилия, кто и каким образом сейчас может усилить украинскую армию и способствовать справедливому миру в Украине", – сказала она.

Окружение украинских войск

Курская область сейчас в центре внимания. Продолжается много дискуссий о положении украинских военных там. Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас нет угрозы окружения ВСУ на Курщине.

Президент считает, что план Владимира Путина заключается в том, чтобы окружить украинскую группировку, однако не на территории Курской области, а на Сумщине.

"Данные разведки свидетельствуют о таких намерениях врага", – отметила ведущая 24 Канала.

Временное прекращение огня

Недавно украинская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии, где обсудили варианты завершения войны на территории Украины. Была достигнута договоренность о попытке 30-дневного прекращения огня на поле боя.

Представители США также ведут дискуссии по этому поводу с Владимиром Путиным. Реальные намерения кремлевского диктатора пока неизвестны, но Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина осознает, что Кремль будет стремиться поставить наше государство в невыгодное положение.

Здесь очень важна позиция Америки, если полное прекращение огня, то без каких-либо "но",

– отметил президент Украины.

Однако Путин выдвигает условия, что украинская армия якобы не должна усиливаться во время 30-дневного перемирия.

"Такой режим тишины не несет для нас никакой пользы. Наоборот ставит Украину в невыгодное положение", – высказалась Андриана Кучер.

Гарантии безопасности для Украины

Во время брифинга в Киеве Владимир Зеленский также отметил, что потенциальные гарантии безопасности Украины будут зависеть от Европы.

Сегодня, на онлайн-саммите, обсуждали, что за 5 лет украинская армия должна существенно усилиться и нарастить производство вооружения непосредственно на территории Украины и ЕС, чтобы быть самодостаточной,

– отметила ведущая.

Однако президент Украины отметил, что 5 лет – это слишком долго, а в условиях войны еще и опасно. Поэтому продолжаются дискуссии о сокращении этого срока до 3 лет.

Андриана Кучер предположила, что такие усилия стран-партнеров могут заместить контактную группу формата "Рамштайн", которая, после прихода Дональда Трампа к власти в США, практически приостановила свое функционирование.