Ведуча Андріана Кучер розповіла 24 Каналу, що довкола України зібрались партнери, які готові допомагати нашій державі у цей непростий період. Окрім європейських лідерів, Україну сьогодні підтримали Канада, Туреччина, Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.

До теми Я не хочу бути бабцею, яка постійно повторює, що Путін не хоче миру, – Зеленський

"Країни координують свої потенційні зусилля, хто та у який спосіб зараз може посилити українську армію і сприяти справедливому миру в Україні", – сказала вона.

Оточення українських військ

Курська область зараз у центрі уваги. Триває багато дискусій щодо становища українських військових там. Володимир Зеленський підкреслив, що зараз немає загрози оточення ЗСУ на Курщині.

Президент вважає, що план Владіміра Путіна полягає в тому, аби оточити українське угруповання, однак не на території Курської області, а на Сумщині.

"Дані розвідки свідчать про такі наміри ворога", – зазначила ведуча 24 Каналу.

Тимчасове припинення вогню

Нещодавно українська та американська делегації зустрілись у Саудівській Аравії, де обговорили варіанти завершення війни на території України. Було досягнуто домовленості про спробу 30-денного припинення вогню на полі бою.

Представники США також ведуть дискусії щодо цього із Владіміром Путіним. Реальні наміри кремлівського диктатора поки невідомі, але Володимир Зеленський підкреслив, що Україна усвідомлює, що Кремль прагнутиме поставити нашу державу у невигідне становище.

Тут дуже важлива позиція Америки, якщо повне припинення вогню, то без будь-яких "але",

– зазначив президент України.

Однак Путін висуває умови, що українська армія начебто не повинна підсилюватись в час 30-денного перемир'я.

"Такий режим тиші не несе для нас жодної користі. Навпаки ставить Україну в невигідне становище", – висловилась Андріана Кучер.

Гарантії безпеки для України

Під час брифінгу у Києві Володимир Зеленський також зазначив, що потенційні гарантії безпеки України залежатимуть від Європи.

Сьогодні, на онлайн-саміті, обговорювали, що за 5 років українська армія має суттєво посилитися та наростити виробництво озброєння безпосередньо на території України та ЄС, щоб бути самодостатньою,

– зауважила ведуча.

Проте президент України наголосив, що 5 років – це занадто довго, а в умовах війни ще й небезпечно. Тому тривають дискусії щодо скорочення цього терміну до 3 років.

Андріана Кучер припустила, що такі зусилля країн-партнерів можуть замістити контактну групу формату "Рамштайн", яка, після приходу Дональда Трампа до влади у США, практично призупинила своє функціонування.