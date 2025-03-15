Під час спілкування з журналістами президент Зеленський наголосив, що питання територій є дуже складним, його потрібно вирішувати за столом переговорів. А ось "червоні лінії", на його думку мають бути озвучені одразу, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Також президент повідомив, що на зустрічі у Джидді США не ставили Україні додаткових умов для досягнення мирної угоди. Він назвав зустріч у Саудівській Аравії перемогою нашої країни, яка пішла на серйозний дипломатичний крок.

Київ погодився із пропозицією США щодо тимчасового перемир'я. Тепер свою згоду або незгоду має висловити Росія.

Я не хочу бути бабцею, яка постійно повторює, але Путін не хоче (перемир'я – 24 Канал). Нехай Америка тепер змусить Путіна зробити перший крок, а потім буде обговорювати усі інші,

– заявив Зеленський.

До слова, президент визначив склад переговорної групи України для мирних перемовин у межах взаємодії з міжнародними партнерами. До української делегації увійшли: