Во время общения с журналистами президент Зеленский отметил, что вопрос территорий является очень сложным, его нужно решать за столом переговоров. А вот "красные линии", по его мнению должны быть озвучены сразу, передает 24 Канал.
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Что сказал Зеленский
Также президент сообщил, что на встрече в Джидде США не ставили Украине дополнительных условий для достижения мирного соглашения. Он встречу в Саудовской Аравии назвал победой нашей страны, которая пошла на серьезный дипломатический шаг.
Киев согласился с предложением США о временном перемирии. Теперь свое согласие или несогласие должна выразить Россия.
Я не хочу быть бабушкой, которая постоянно повторяет, но Путин не хочет (перемирие – 24 Канал). Пусть Америка теперь заставит Путина сделать первый шаг, а потом будет обсуждать все остальные,
– заявил Зеленский.
К слову, президент определил состав переговорной группы Украины по мирным переговорам в рамках взаимодействия с международными партнерами. В украинскую делегацию вошли:
- Андрей Ермак – руководитель Офиса президента, глава делегации;
- Андрей Сибига – Министр иностранных дел Украины;
- Рустем Умеров – Министр обороны Украины;
- Павел Палиса – заместитель руководителя Офиса президента.