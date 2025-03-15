Во время общения с журналистами президент Зеленский отметил, что вопрос территорий является очень сложным, его нужно решать за столом переговоров. А вот "красные линии", по его мнению должны быть озвучены сразу, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Также президент сообщил, что на встрече в Джидде США не ставили Украине дополнительных условий для достижения мирного соглашения. Он встречу в Саудовской Аравии назвал победой нашей страны, которая пошла на серьезный дипломатический шаг.

Киев согласился с предложением США о временном перемирии. Теперь свое согласие или несогласие должна выразить Россия.

Я не хочу быть бабушкой, которая постоянно повторяет, но Путин не хочет (перемирие – 24 Канал). Пусть Америка теперь заставит Путина сделать первый шаг, а потом будет обсуждать все остальные,

– заявил Зеленский.

К слову, президент определил состав переговорной группы Украины по мирным переговорам в рамках взаимодействия с международными партнерами. В украинскую делегацию вошли: